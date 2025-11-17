搬石砸腳？基隆市長謝國樑喊窮：明年市府節流「腸子都截斷」

即時中心／徐子為報導



《財劃法》修法通過後，基隆市預估可增加73億元，但因中央經費變少，核定補助給地方政府的數額也隨之減少，市府原目標編列300億元歲出，須刪減降至260億元，市長謝國樑今（17）天再度喊窮，稱基隆市府節流「節到腸子都截斷了」。





謝國樑今在市議會答詢說，財政收支劃分法修法通過後，原本以為基隆市會增加73億元，從去年的歲入254億元，增加至327億元，市府原先目標編列明年300億元歲出，還可還債20億元，如今不僅沒增加，還要降至約260億元，市府努力刪減40億元預算，有點欲哭無淚，正透過主計處與行政院磋商。



謝國樑表示，新竹市因修法後增加營業稅收，而基隆市境內有大筆關稅收入，但稅收並未透過財劃法撥到市府，若關稅能比照營業稅，將部分稅收撥給港口所在的城市，會對基隆有很大幫助，市府也將前往立法院與立委溝通。



謝國樑指出，市府將多管齊下，另透過捷運聯合開發案，及改變都市計畫增加稅收，但「還是（要）嘆口氣」努力開源。至於節流部分，「我們已經節到腸子都截斷了，我不知道怎麼解釋」，市府已勒緊褲帶，盼能共同解決。





