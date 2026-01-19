搬花盆脊椎骨折險下半身癱瘓 脊椎長節手術解危機





台中一位77歲的陳老太太之前因為退化性脊椎側彎併脊椎狹窄症接受脊椎矯正、減壓和固定融合手術，手術後恢復得不錯，很快就回到正常生活。陳老太太有一天在家整理盆栽搬動花盆時突然背部一陣劇痛，下半身突然無力跌坐在地上，兩個下肢癱瘓無力，家人趕緊將她送到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）的急診室。

急診醫師發現陳老太太的大小腿癱瘓無力，只剩腳踝可微動，經過緊急核磁共振攝影檢查顯示第七胸椎發生爆裂性骨折，而且壓迫到脊髓，立即聯絡脊椎中心陳盈佑主任安排緊急手術，隔天其大腿開始有微微移動。陳老太太除了接受骨質疏鬆症的治療之外，在疼痛減輕後，復健科醫師安排復健療程積極訓練，約一個月後已經可以持著四腳助行器慢慢行走，逐漸提升生活品質。

陳盈佑主任指出，過去脊椎長節手術常運用在青少年自發性脊椎側彎及僵直性脊椎炎駝背畸形的病人，不過，近年來因為脊椎手術及醫療科技的進步，脊椎長節手術對老年病人已經不是禁忌。高齡病人可能因為退化性駝背、側彎或是因為脊椎骨折所導致的駝背畸形，需要接受脊椎長節手術來矯正，在超高齡社會的台灣，這類需要手術的病人逐漸增加。脊椎長節固定處常位於胸腰椎交界或胸椎中下段，由於交界處要承受上半身的重量，而且高齡長者會有骨質疏鬆，如果跌倒或姿勢不當就可能導致交界處骨折，輕則是單純的壓迫性骨折，嚴重則爆裂性骨折壓迫脊髓致下半身癱瘓。

陳盈佑主任說明，陳老太太過去接受的手術是從第八胸椎固定到整個腰椎，而這次發生的是第七胸椎爆裂性骨折壓迫到了脊髓造成雙腳癱瘓。除了進行脊椎板切除減壓外，也進行延長脊椎固定及後融合手術。為陳老太太做延長固定手術時，僅打開原本上段的傷口，用接合的方式做延長固定，這樣不僅可以縮短手術時間，更可以減少病人因麻醉及手術所致的身體負擔。雖然老人家或家屬都會擔心手術的風險，但是這類脊髓壓迫導致下半身癱瘓的狀況，還是需要靠手術解決，否則日後可能永遠躺在床上了。

陳盈佑主任呼籲，曾經接受脊椎長節固定的年長病人，在日常動作要小心並保持身體直立，彎上半身時宜緩慢動作不可突然用力，避免拿重物，從床上起身時要先側躺再起身，同時也要加強核心肌群的訓練，並且配合曬太陽、運動、服用鈣片和骨質疏鬆藥物的治療。當有狀況時要儘早就醫，尋求專業的治療以免傷害擴大，過一個安穩和開心的樂齡生活。

