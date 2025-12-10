搬西南聯大證戰爭可正常生活 Cheap打臉了：邏輯直通地獄

台北市議員苗博雅日前在其YouTube直播表示，台灣人對於戰爭的印象都來自於電影動畫或戰爭片等，「但實際上現在的戰爭發生，並不是所有人都在戰場」，並稱若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發外界輿論爭議。更有各方意見認為，當時中方抗戰8年，「難道西南聯大就不上課？」對此，擁有破百萬追蹤人次的時事評論YouTuber「Cheap」也發表看法。

Cheap今日在臉書發文表示，很多人為了護航「戰爭時可不可以正常生活」，搬出了「西南聯大」，但西南聯大的存在本身，就是因為「前線無法上課」的證明，「西南聯大的組成之一，位於天津的南開大學，開戰後被日軍炸爛，請問怎麼正常上課？」

Cheap進一步說明，後來其他學校如北大、清華、南開，先逃到湖南長沙，結果上海、南京淪陷，戰火逼近，長沙也不安全了，才被迫第二次遷徙，一路翻山越嶺逃到雲南昆明。Cheap也強調，這叫流亡、逃難，不叫「生活正常」。

Cheap也說，把「逃到大後方才能上課」這件事，拿來護航「台灣本島（前線）被打也能正常上課」，真的邏輯直通地獄，他也在貼文附上地圖並指出，台灣本島南北全長約400公里，真的開戰，全島都會變成圖中的「黃色區域」（戰區），「你有左下角的藍色「安全區」可以撤退？」

最後，Cheap也舉例，東風和土製火箭完全是不同次元的東西，「防空系統被打破、發電廠被炸，天然氣、石油進不來，沒水、沒電、沒網路，還想上班啊？他也酸，真懷疑這些人對國際局勢的認識，還停留在大班階段，怎麼都舉這麼好笑的例子。

據了解，西南聯大是中國教育史上的傳奇學府，在抗日戰爭時期，由國立清華大學、國立北京大學和私立南開大學，在戰火中南遷至昆明聯合組建而成。只存在了短短八年零八個月，卻誕生了172位院士，8位「兩彈一星」元勛，2位諾貝爾獎得主，9位黨和國家領導人，培養的人才超過戰前北大、清華、南開三所大學30年培養的人才的總和。

