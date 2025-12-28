搬運200公斤水晶洞！19歲工人遭砸中爆頭慘死 媽媽哀痛殯儀館相驗

記者林盈君／新北報導

昨（27）日中午，新北市五股區外寮路某藝品店倉庫，當時2名工人搬運一座重達200公斤的水晶洞時，水晶洞突然不明原因傾倒，其中一名年僅19歲的余姓工人，頭部遭到撞擊、倒臥血泊中，當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治。目前檢警已介入調查，今（28日）檢察官相驗，余男家屬（媽媽及2名姊姊）也抵達板橋殯儀館。

19歲余姓工人200公斤遭水晶洞砸中，當場頭破血流送醫不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天中午，余男及另一名工人，前往藝品店倉庫搬運，準備將物品運送到台北市某藝品店。未料卻在搬運桿座重達約200公斤的水晶洞時，突然傾倒、從車斗掉落，瞬間砸中19歲的余男，余男當場失去生命跡象，倒臥血泊中，送醫搶救宣告不治。余男家屬於今天抵達板橋殯儀館相驗，媽媽及姊姊都非常沉痛哀傷。

廣告 廣告

19歲余姓工人200公斤遭水晶洞砸中，當場頭破血流送醫不治。（圖／翻攝畫面）

余母哽咽表示，昨天接到電話後1個小時，就說（兒子）已經沒有生命跡象，而且雇主沒有幫忙保勞健保，叫他（兒子余男）自己去工會保，余母痛訴，兒子只是當兵前去打工，沒想到就這樣走了，希望檢察官能幫忙查明真相。余男的姊姊也質疑，認為搬運水晶洞的的過程有問題，希望檢調可以釐清事情真相。

19歲余姓工人200公斤遭水晶洞砸中，當場頭破血流送醫不治。（圖／翻攝畫面）

19歲余姓工人200公斤遭水晶洞砸中，當場頭破血流送醫不治。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

宜蘭市區車禍！休旅車擦撞汽車、「烏龜翻」四輪朝天 男駕駛受傷送醫

地震15公斤掛畫倒下！她雙手抱緊女兒被砸中 網噴淚：看到滿滿母愛

7.0強震撼全台！新北市最新災情統計出爐：平溪土石崩塌、新莊磁磚掉落

分手變恐怖情人！花蓮男深夜住處敲門叫囂 幼兒園廣播誣賴欠錢不還

