搬運200公斤「水晶洞」不慎 19歲搬家工人遭砸送醫不治

新北市五股區一間藝品店倉庫，今（27）日中午12點多發生嚴重工安意外。一家搬家公司在搬運大型「水晶洞」作業時，一名工作人員不慎遭水晶洞擊中後腦，傷勢嚴重，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，當時19歲余姓搬家公司工人，在鐵皮倉庫內搬運水晶洞時，頭部不慎遭重約200公斤的水晶洞砸傷，當場陷入昏迷。警消獲報趕抵現場，緊急將他送醫，但到院前已無呼吸心跳，經搶救仍不治。

進一步了解，該處為藝品店公司第一天承租的工廠，雖然內部設有監視器，但尚未啟用，目前鐵皮倉庫已關閉，警方也將兩名股東帶回派出所製作筆錄，至於事故發生原因，以及是否涉及作業疏失，仍待勞檢處進一步調查釐清。

新北／吳柔廷 責任編輯／蔡尚晉

