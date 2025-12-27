搬運200公斤「水晶洞」突倒下 砸死19歲搬家工人

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股發生嚴重工安意外，一隊搬家工人今中午在五股區某倉庫搬運藝品「水晶洞」上貨車後斗時，重約200公斤的水晶洞突然倒下砸到19歲余姓工人，頭部重創失去生命徵象，送醫急救仍不治身亡。

據悉，搬家團隊今中午來到五股區外寮路某鐵皮倉庫，受託將高約170公分、寬約60公分、重達200公斤的大型水晶洞運往台北市。眾人準備將水晶洞送上貨車後斗時，它突然倒下壓到余男，余男當場血流如柱，一旁同事趕緊報案。

消防人員趕抵將余男送上救護車，但他已失去生命徵象，經過一系列在車上的CPR，以及到院後搶救等各種手段，余男仍無力回天。目前警方已聯繫余男家屬，後續將進行刑事相驗，並對現場相關人員究責。

