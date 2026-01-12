搬開傅崐萁！何啟聖怒轟藍營：到底怕什麼？

▲搬開傅崐萁這塊大石！何啟聖遷黨籍戰花蓮，轟藍營：到底怕什麼？（圖／記者劉松霖攝）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人何啟聖宣布投入2026花蓮縣長選戰，爭取中國國民黨黨內提名。何啟聖在臉書發長文，強調自己之所以選擇這場「正義之戰」，並非不愛國民黨，而是因為愛之深責之切，無法再對花蓮長期被特定政治家族壟斷的現況保持沉默。他直指花蓮已成為國民黨改革的「照妖鏡」，若黨中央不敢面對花蓮的權力結構，所謂的改革口號都將流於形式。

何啟聖質疑，國民黨之所以在花蓮制度噤聲、規則模糊，本質上源於一種恐懼。他批評黨內提名制度逐漸演變成「事前排除風險」的政治設計，凡是可能動搖既有利益安排的聲音，都會被貼上各種標籤排擠在制度邊緣。針對日前花蓮縣黨部以黨籍與戶籍為由，將其排除在初選民調之外，何啟聖暗指這是在為問題續命，而非為政黨開路。

面對花蓮由傅氏家族把持，何啟聖痛批，國民黨若長期用短期有效來安撫特定勢力，而不問所飲之水是否有害，終將反噬自身。他認為外界所謂「打民進黨夠兇、夠狠」不應成為遮蔽內部檢視的工具，更不能以團結為名行集體失語之實。他將花蓮比喻為電影院中冒煙的角落，呼籲黨中央不應為了維持表面氣氛而無視火警，必須有勇氣搬開阻礙執政的巨石。何啟聖強調，他已著手辦理黨籍遷移作業，展現參選到底的決心。他呼籲國民黨應正視病灶，停止以短期安穩換取長期代價，唯有挺過這場關乎制度與民主的試金石考驗，國民黨才配得上人民的再一次託付。



