搬「總預算沒審」計時器開嗆藍白 行政院：付委就能在國會辯論

記者劉秀敏／台北報導

行政院發言人李慧芝表示，只要明天立法院能將總預算付委，最快下週就可以在國會針對總預算展開辯論，完全不用捨近求遠（圖／行政院提供）

藍白持續杯葛中央政府年度總預算，本週程序委員會仍無法付委審查，行政院長卓榮泰21日拋出辯論戰帖，表達願就總預算與國會進行辯論，在野則提出三長對三長、電視辯論等形式。對此，行政院今（22）日在院會後記者會秀出「總預算沒審」計時器，發言人李慧芝並表示，在立法院辯論預算，不會只有3場、只有黨團幹部可以上場，每一位委員都可以就每一筆預算，跟行政團隊展開辯論，只要明天立法院能將總預算付委，最快下週就可以在國會針對總預算展開辯論，完全不用捨近求遠。

行政院發言人李慧芝今日上午主持院會後記者會，針對總預算辯論議題，行政院在大螢幕秀出「總預算沒審147天」的計時器，時間不斷累計中。

李慧芝表示，今天是立法院不審總預算的第147天，國會就是最大的政策辯論平台，實在不能理解為什麼在野黨不願意按照往例，在立法院辯論預算。事實上，在立法院辯論預算，也不會只有3場、只有黨團幹部可以上場，每一位委員都可以就每一筆預算，跟行政團隊展開辯論。

李慧芝直言，完全不用捨近求遠，只要明天立法院能將總預算付委，最快下週就可以在國會針對總預算展開辯論。

李慧芝表示，卓榮泰說得很清楚，對總預算進行辯論，當然就是在國會殿堂中，就每一位委員所關心說、質疑的每一筆預算展開辯論。在國會裡面，只要把預算付委審查，行政院長就會去報告，這就是最佳、最直接而且還有直播的公開平台，也是最適合、最大的政策辯論平台。

另一方面，針對在野黨挑出TPASS等718億新興預算先行動支，李慧芝也強調，每一筆預算都很重要，目前在野黨團提出的僅佔總預算2.4%，但3兆多的總預算，每一筆都攸關國人福祉，「這718億很重要，剩下的2.9兆也很重要。」且立法院提出「先行動支」只是決議案，不是經過正式的三讀表決，即使這718億先通過了，部會用起來也會非常為難，公務員不知道可用的範圍跟金額。

李慧芝重申，剩下的2.9兆預算也都很重要，當中包括花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化、捷運汐東線等，都是地方建設很重要的一部分。所以，不是只有這718億很重要，每一筆錢都應該要被好好地審查，因此卓榮泰才會希望能夠盡快讓總預算付委，可以快速到立法院，向立委們就每一筆預算展開說明跟辯論，好好講解每一筆預算。

媒體追問，若這718億預算通過，行政院是否會執行？李慧芝則說「行政院想要執行每一筆預算。」

