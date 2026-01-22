搬「總預算沒審」計時器 政院：718億元新興計畫預算 須經完整審查程序

行政院今日(22日)院會上搬出「總預算沒審」計時器，呼籲立法院盡速審查預算。各界也關注，藍白提出包含TPASS在內今年度新興計畫預算動支案，逕付二讀並交付協商。行政院發言人李慧芝強調，先行動支新興計畫不是一個三讀案，也不會成為一個真正的法律案，預算仍要經過完整審查程序，避免造成公務員為難。

今年度中央政府總預算案持續卡關立法院，行政院今日在院會後記者會上搬出「總預算沒審」計時器，螢幕上顯示累積未審議預算時間已達147天，且時間不斷累積，政院也呼籲立法院盡速讓總預算付委審查。

不過藍白16日在立法院會提出今年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算，並以人數優勢表決通過並逕付二讀，全案交付協商，立法院今日下午進行朝野協商。

行政院發言人李慧芝表示，立法院想先行動支新興計畫提案，並非三讀案，也不會成為真正的法律案。預算還是要經過完整審查程序，明確使用範圍與金額，避免造成公務員為難，她表示，若未來總預算案正式審議，相關預算也有可能被刪除，政院呼籲每一筆預算都應該實質審查，才能實質動用。她說：『(原音)現在立法院先行動支新興計畫，這個部分它也不是一個三讀案，它們不會是成為一個真正的法律案，事實上，預算還是要經過完整的審查程序才不會造成公務員為難，因為如果今天立法院先行同意動支了，但是我們事實上公務員也會不知道沒有經過完整審議，那也就是說未來還是有被刪除的可能，那我們還是希望每一筆預算都要被實質審查，這樣我們才可以來實質的動用。』

李慧芝重申，除新台幣718億新興計畫預算外，總預算剩下的2.9兆也相當重要，當中包括花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化、捷運汐東線等，都是地方建設很重要的一部分。她表示，不只有718億很重要，總預算每一筆錢都應該被好好審查，因此行政院長卓榮泰期盼預算盡快付委，並且可以到立法院向立委們就每一筆預算展開說明跟辯論。