搬200公斤水晶洞遭砸亡！ 母淚訴19歲兒「沒勞健保」
新北市 / 綜合報導
新北市五股區，19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，他跟同事一起搬運時，卻被一個200公斤的水晶洞砸到頭部，結果後腦勺凹陷、失血過多，送醫不治，昨(28)日檢方相驗遺體，母親悲痛不已，母親質疑雇主怎麼會讓新手去搬這麼重的物品，更沒有幫員工投保勞健保，母親希望政府嚴查不要再有這種悲劇發生。
余姓男子母親說：「我想要知道說，這到底一個多小時的時間，到底發生了什麼事情，我兒子就這樣子就沒有了。」哭到雙眼通紅，幾度哽咽說不出話來，余媽媽悲痛不已，因為他年僅19歲的兒子，入伍當兵前到搬家公司打工，卻發生意外，再也回不了家。
余姓男子母親說：「他才19歲，可是卻把一個這麼危險的東西，讓他去執行。」余姓男子姊姊說：「是不是都沒有做事前評估，才會發生這樣的事情。」導致意外發生的，就是這個170公分高，寬60公分，重達200公斤的水晶洞，27日中午12點，19歲余姓男子和同事與雇主，一起搬運水晶洞，不料水晶洞突然倒塌，余姓男子後腦勺遭砸中血流不止，傷勢嚴重送醫後仍然宣告不治。
家屬28日現身殯儀館相驗，控訴搬家公司，防護措施有問題，甚至連勞健保都沒有。余姓男子母親說：「才一個19歲的小朋友，他怎麼會知道勞健保對他來說有多重要，等他出事之後我們發現說，根本沒有幫他保勞健保，而是請他們自己去工會保，我希望說，相關單位可以重視這件事情。」
勞檢處表認定雇主可能涉及過失，並要求相關搬運作業立即停工，若後續確認違法，雇主將面臨新台幣3萬至30萬元罰鍰，並須負擔職災補償責任，但19歲的年輕生命因打工意外喪命，家屬心中的痛永遠無法彌補。
