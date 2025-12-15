搬3道手諭狂轟柯文哲！檢察官批「早知涉圖利」 他喊「亂說」秒被制止

京華城案今日由檢方進行全天論告，柯文哲聽到檢察官指他知情，忍不住喊了句「亂說」卻遭制止。李政龍攝



台北地院審理京華城案，今（12/15）日由檢方進行論告。檢察官搬出柯文哲3道手諭，指控柯文哲早知本案涉及龐大利益，處理須合法、合情、合理，也知道京華城對容積率的訴求，卻仍指示送研議、要求行政流程加速。檢察官狂轟猛炸近2個半小時，期間，柯文哲聽到檢方指控他知情，忍不住脫口反駁「亂說、又在亂說……」，本想繼續發言，卻立即被審判長制止。

京華城案今日進行言詞辯論，由檢方先論告一天半，再依序由第一組被告進行答辯，預計明日下午才會輪到柯文哲發言。檢察官廖彥鈞上午花費近2個半小時，針對京華城案圖利部分先行論告，概述京華城容積率爭議起源、行政法院對本案樓地板面積的判決認定，並解釋本案為何違法、不符對價性原則，以及檢方如何認定柯文哲知情。

廖彥鈞指出，柯文哲早在市長第一任期時，就已從威京集團主席沈慶京手中，接到京華城公司的陳情書，知道他們希望北市府回復保障「樓地板面積120,284.39平方公尺」，以及對容積率的訴求。當時，他寫便利貼交給時任副市長林欽榮研究，林欽榮告知柯文哲，本案應回歸容積率管制，最好透過行政訴訟途徑解決，才能避免爭議。

時任台北市副市長林欽榮曾告知柯文哲，京華城應回歸容積率管制，且應透過訴訟解決爭議。資料照。施書瑜攝

廖彥鈞認為，柯文哲知道京華城案涉及龐大利益，應該合法、合情、合理，才在便利貼上「手諭」林欽榮謹慎處理。此外，柯文哲多次參加都市更新論壇，曾強調容積獎勵常涉及圖利財團，坦承京華城是燙手山芋，「只要一放手就差100億」。但在與沈慶京密會後，柯文哲不僅將本案送研議，還在京華城送來的設計圖上寫下便利貼，指示時任副市長彭振聲「加速行政流程」。

「柯文哲下指示後，行政流程有加速嗎？」廖彥鈞自問自答。「有，而且還快了10倍！」他援引公務員的證詞，指出南港輪胎案於2000年申請案進入都發局，到2010年公告都市計畫，就花了10年時間，但京華城案從2020年8月申請到2021年10月公告，居然只花了近1年。

廖彥鈞指出，回顧2010年至2018年，京華城公司曾多次提出陳情，監察院認定本案容積率為560％後，北市府才在2018年調整，同時刪除保障樓地板面積，並駁回訴願，即便到2019年仍然不同意京華城的回饋方案。但沈慶京2020年開始對柯文哲「發牢騷」以後，京華城提出的所有請求幾乎都成功，包含送研議、尋求補救措施、變更細部計畫申請容獎等。

威京集團主席沈慶京被控曾多次密會柯文哲，訴求北市府回復京華城遭剝奪的樓地板面積。李政龍攝

廖彥鈞無奈表示，早在京華城依《都市計畫法》第24條申請變更細部計畫時，就有許多媒體負面報導，議員也批評此事圖利財團，議員苗博雅也質疑本案研議不透明，痛批柯文哲早就知道京華城未達都更年限，不適用都更容獎相關辦法，甚至自己也在市政白皮書批評過「非都更卻申請都更獎勵」的惡例，卻決行通過京華城都市計畫案。

廖彥鈞砲火猛烈，礙於是檢方論告階段，柯文哲無法發言反駁。但他聽到廖彥鈞句句指他知情圖利，還是忍不住脫口說了一句「亂說、又在亂說……」，打算提出反駁，但被廖彥鈞提醒「現在是檢方論告時間，等一下會讓你和律師說。」審判長江俊彥也出言制止。中午休庭後，記者問他「是不是想反駁什麼」，他沒有回答。

