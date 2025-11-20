搭上台灣新經濟加速期 股感媒體集團佈局數據生態 推百家新創成長計畫
股感媒體集團以數據策略為核心 打造持續升級的共榮引擎
AI 與數據科技的崛起，正快速重塑產業競爭力版圖。從生成式 AI、金融科技到智慧製造，企業紛紛思考如何以數據驅動決策與創新，台灣產業也來到轉型升級的關鍵時刻。
政策與資本雙引擎 推動新經濟成長
近年從政府政策到國際競爭環境，都指向同一趨勢：AI 與數位能力已成為企業面對新經濟競爭的核心條件，產業升級也因此進入加速期，再加上數位發展部近期公布「加強投資 AI 新創實施方案」，以百億規模推動新創與產業創新應用，加速民間資本投入新經濟領域。
在政策與資本加速匯聚之際，股感媒體集團與旗下賦能感創投以打造台灣最具影響力的新經濟生態體系為願景，提出明確的投資與生態佈局。未來三年，賦能感將策略投資 100 家新經濟公司，並孵化至少 3 家具備 IPO 潛力企業，協助企業建立完整的數據能力並強化市場競爭力，在快速變動的生態中保持成長動能。
數據基礎建設與應用場景 成企業轉型關鍵
股感媒體集團營運長呂國瑋指出，企業數位轉型卡關並非缺乏數據，而是「明知道數據重要，卻不知道如何用在真正的商業決策上」，他強調：「真正有價值的，不是你收集了多少數據，而是這些數字能否被整理成經驗，幫下一次做出更好的決策。」
這反應企業面臨的兩大挑戰，第一是數據基礎建設：如何將行為軌跡、交易紀錄、內容互動等碎片化資料，轉化為可用的決策資訊，是台灣企業的首要挑戰。第二是數據應用場景：要讓數據被完整收集與應用，必須回到「人」與「場景」。股感媒體集團透過平台與商品服務，將內容與互動工具數據化、量化，打造可持續測試、優化的環境，讓數據真正成為驅動企業成長與價值創新的工具。
從數據到資本 打造新經濟共榮引擎
在全球面臨數位轉折與人才短缺之際，台灣若要在下一個十年站穩新經濟核心，企業不僅需要數位能力，更需要能真正落地的服務與應用場景。股感媒體集團正是串連這兩股能量的關鍵樞紐。旗下賦能感透過策略資源與資本投入協助企業加速成長；股感資訊以可量測、可驗證的策略方法，協助企業打造可持續擴張的數位通路；聯想感運用大數據與高擴充、輕量化的技術引擎，陪伴企業在不同階段啟動並深化數位轉型。
最終，股感媒體集團的價值主張更加明確：投資不只是資本投入，而是結合數據策略與賦能資源，與企業共同打造屬於台灣的新經濟數據應用生態，讓數據成為企業可持續成長的核心燃料。
