搭上私人飛機只要1400！從頭到腳都能租 網紅造假手法曝光

在社群媒體上常常可以看到網紅分享生活，不過在美國洛杉磯有一個簡易攝影棚，一小時租金1400元，就能帶你假裝坐上私人飛機。而現在在網路上看到的東西，可能都是假的，因為包括名牌服飾、奢侈品都能用租的，以營造完美、奢華的形象。

在美國洛杉磯有一個簡易攝影棚，一小時租金1400元，就能帶你假裝坐上私人飛機。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像

在社群媒體上，網紅們精心打造的奢華生活背後，往往隱藏著精心設計的假象。美國洛杉磯的一個簡易攝影棚，以每小時1400元台幣的租金，就能讓人假裝坐上私人飛機拍攝吸睛照片。這種現象並非孤例，從名牌服飾、高級手錶到豪華跑車，都可透過租賃方式營造完美奢華的形象，讓觀眾難以分辨網路內容的真實性，進而陷入比較的無形陷阱中。

這個看似奢華的私人飛機內裝，實際上只是一個簡易攝影棚的布景。記者Erik Mouthaan實地探訪發現，這架「私人飛機」連駕駛艙都沒有，窗外沒有風景，座椅甚至沒有安全帶，全都是假的。這個位於美國洛杉磯的攝影棚，僅用木頭和紙板就輕鬆打造出私人飛機的機艙感，每小時租金45美元，約台幣1400元，就能讓人拍出坐在私人飛機上的照片。

網紅McKenzie Dudzik分享表示，現在網路上看到的許多內容可能都不是真實的。她解釋道，從頭到腳的行頭，包括衣服、首飾、手錶，甚至是名牌跑車，其實都能租用。有些創作者會租用藍寶堅尼、勞力士等奢侈品，還有專門的平台可以租到名牌服裝，她穿的毛衣就是租來的。

影片創作者Cara Nicole指出，這種現象讓人們沉迷於各種應用程式，而這些應用程式正是從中獲利。自媒體創作者常在網路上分享光鮮亮麗的一面，營造完美、奢華的人設，但這些不一定都是真實的。Cara Nicole進一步解釋，人們會不斷陷入「比較」的陷阱，最終只會感到不安全。如果心情不好，就會不停地刷負面新聞，越刷越深陷在這種不安全感中。社群平台的出現，讓不少網紅成了人人羨慕的對象，但網路上充斥著精心布置的假象，這些吸睛內容其實只是商業行為，誰認真看待，誰就輸了。

