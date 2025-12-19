搭上空姐的品味班機！42 坪內斂美式風以墨綠書牆與壁爐點綴，讓家如頭等艙般舒適優雅

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 張馨室內設計

這間位於高雄鼓山的 42 坪美式風預售屋，是張馨室內設計為一對氣質優雅的年輕首購夫妻量身打造的夢想居所。屋主夫妻偏愛純淨的美式風格，設計團隊便以純白線板和典雅弧形作為空間的核心基調，搭配木地板、大理石等溫潤材質，細膩鋪陳出一個優雅的生活場景。全室巧妙運用簡潔的色彩與精緻的線板語彙，讓每一個角落都流露著從容、精緻的生活質感，完美詮釋了經典美式風格中，那種不過度裝飾、卻處處細節的美學意境。



步入室內，開放式公領域以寬敞的格局迎接來訪者，透過簡約的美式線板與柔和的弧形收邊，賦予空間細膩層次；在客廳後方，一處墨綠色調的收納書牆成為視覺焦點，與純白基底形成鮮明的美式復古對比。轉至餐廚區，設計師精算廊道寬度，確保六人座餐桌擺放後仍有舒適的行走動線，讓熱愛家庭聚會的屋主能優雅穿梭；白色餐邊櫃選用耐用好清潔的檯面，並以鍍鈦金屬與實木層板點綴細節，即使是日常用餐，也成了一幅看不膩的美好風景。沙發後方的開放式書房訂製大尺度書桌，能容納兩人同時使用且空間闊綽；背後經典的墨綠色大型書櫃在此空間中跳色，創造出沉穩的視覺量感與強大的收納機能；設計師更利用窗邊內凹的畸零空間規劃休憩臥榻，在開放式空間注入多元休閒機能。通往私領域的拱形門廊設計更添古典美感，成為客廳最引人注目的端景。主臥室則延續公領域的純淨與優雅，白色線板勾勒出寧靜氛圍。側牆特別設置了一座精緻的電子壁爐，以法式線板雕花鑲邊結合大理石外框，讓私密空間多了一份溫馨的儀式感，不論是擺放香氛或藝術品，都能讓人想像在冬日裡圍繞壁爐的溫暖場景。

考量到孩子未來的成長與需求，兩間兒童房的設計皆以彈性變化為主要原則，減少制式固定的櫃體，小孩房如所示以內嵌的白色衣櫃與開放格櫃結合，提供足夠收納又不失輕盈感，設計師還貼心加入了雙切開關機能，讓孩子躺在床上就能輕鬆關燈，不僅提升了便利性，也讓小主人能安心地告別怕黑的夜晚，體現設計中對生活細節的極致關懷。另一間作為多功能空間為出發，以架高地板創造多功能的使用區，並搭配可收納的抽屜，讓空間能依孩子的年齡與興趣隨時調整。

張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司／張馨

地址：新北市林口區仁愛路二段690號

電話：02-26085816

Email：service@i-cynthia.com

網站：https://reurl.cc/b3Wxyr

