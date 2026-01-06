搭上賞櫻的末班車！武陵農場櫻花季2/13起跑 接駁專車購票、交通管制一次看

全台備受矚目的武陵櫻花季，今年將於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，期間包含春節及和平紀念日。

為了讓上山民眾有安全舒適的行車環境，及悠遊高品質的賞櫻空間，實施總量管制每日進場人數為6000人，包含住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，一日遊遊客又分為團體及搭乘公共運輸遊客，目前住宿已全數滿房、團客預約早於去年11月開預約，若今年想到武陵賞櫻，就得把握最後機會，搭上公共運輸，將於明（7）日12時開放預售。

《民報》整理公共運輸接駁各路線規劃、票價、購票方式以及交通管制等，讓您搭上最後的賞櫻專車。

場內總量管制

公路局規劃，櫻花季期間實施總量管制，每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人。

今年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場；團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場；搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

公共運輸接駁

為鼓勵非團體遊客搭乘公共運輸工具前往，武陵農場規劃臺北轉運站（搭乘地點為台北轉運站2樓客運月臺）-武陵農場、臺北市政府轉運站-武陵農場、宜蘭轉運站-武陵農場、羅東轉運站-武陵農場、三星鄉綜合運動場-武陵農場及梨山-武陵農場等6路線賞櫻專車。

臺北端及宜蘭端

共計5條路線，由國光客運及泰樂客運公司依分配人數規劃班次行駛。其中，台北轉運站每日1200人；台北市府轉運站平日480人、假日800人；宜蘭轉運站平日320人、假日400人；羅東轉運站平日200人、假日320人；三星鄉綜合運動場平日200人、假日280人。

票價：

臺北轉運站-武陵農場：全票730元；優待票450元

臺北市政府轉運站-武陵農場：全票730元；優待票450元

宜蘭轉運站-武陵農場：全票610元；票價310元

羅東轉運站-武陵農場：全票630元；優待票330元

三星鄉綜合運動場-武陵農場：全票520元；優待票280元

購票方式：

實體通路：四大超商 (7-11、全家、萊爾富、OK)、國光客運窗口、車站自動售票機 。

數位通路：TBS 台北轉運站 App、LINE 訂票平台、年代售票系統 (網路) 。

要注意的是， 三星鄉僅販售預售票，現場不售票。

上下車地點：下車統一於「桃子園區」，但回程的上車處略有不同。

臺北轉運站：遊客中心

臺北市政府轉運站與宜蘭端：桃花莊

梨山端

由豐原客運行駛，每日接駁人數為200人。

票價：全票160元；優待票80元。

購票方式：

網路及App預售：可於「TBS臺北轉運站」App預售車票及入園門票，115年1月7日中午12時開放預售。

現場預售：由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

上下車地點：於桃子園下車，返程上車處為富野度假村。

賞櫻專車搭乘方式以原車去原車返乘坐，客運司機將於旅客下車時將提醒該車遊客回程班次時間及地點，遊客請千萬記得。

專車班次及票價。（圖/交通部公路局）

道路交通管制

櫻花季期間將於武陵農場周邊道路實施交通管制如下：