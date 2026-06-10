搭上馬斯克的太空火箭！台灣「這公司」豪砸189億 搶進SpaceX帝國

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財經中心／王文承報導

世界首富、特斯拉執行長馬斯克旗下太空科技公司SpaceX預計於12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌上市。而富邦金控（2881）昨（9）日代子公司富邦人壽公告，擬參與SpaceX普通股首次公開發行（IPO）申購，申購金額上限為6億美元（約新台幣189億元）。（圖／翻攝自X平台 @RealNickMugalli）

世界首富、特斯拉執行長馬斯克旗下太空科技公司SpaceX預計於12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌上市，市場預估募資規模上看750億美元、公司估值高達1.77兆美元，可能成為史上最大規模IPO之一。隨著AI熱潮延燒至太空產業，低軌衛星、太空通訊與AI基礎建設概念持續升溫，也讓SpaceX上市案成為全球資本市場關注焦點。而台灣金融業也正式參戰。富邦金控（2881）昨（9）日代子公司富邦人壽公告，擬參與SpaceX普通股首次公開發行（IPO）申購，申購金額上限為6億美元（約新台幣189億元）。

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台灣這公司豪砸189億 搶進SpaceX帝國



根據重訊內容指出，富邦人壽此次投資標的為「Space Exploration Technologies Corp.」普通股，相關投資案由董事長核決通過，核決日期為民國115年6月9日。富邦指出，本次申購金額上限為6億美元，不包含交易佣金與相關稅費，實際交易單位數量及每股價格，待最終定價後將另行公告。

富邦人壽表示，本次交易資金來源為自有資金，主要依據《保險法》相關規定，作為壽險資金運用配置之一。付款方式採一次性給付，目前尚無特殊契約限制條款，也無權利受限情形。

公告亦揭露，截至目前為止，富邦人壽累積持有相關有價證券之數量與持股比例仍待確定後另行公告，且無任何權利受限情形。至於經紀人及經紀費用，也將待後續確認後再對外揭露。

SpaceX近年除了火箭發射業務外，旗下Starlink低軌衛星系統更已成為全球衛星通訊市場重要布局，並在市場快速擴張，同時也成為AI運算與全球資料傳輸的重要基礎建設概念股。隨著AI資料中心、邊緣運算與衛星網路需求同步增長，SpaceX被視為結合「AI＋太空通訊」雙主流題材的重要企業。

此外，近期全球資金也持續湧向AI與太空科技相關產業，包括衛星、火箭發射、太空資料服務與軍工通訊等領域均受到市場追捧。法人認為，若SpaceX順利掛牌並掀起資本市場熱潮，未來不排除帶動更多國際機構與大型壽險資金進一步布局太空產業鏈。富邦金此次搶先卡位，也反映台灣金融業對全球AI與新世代基礎建設趨勢的高度關注。

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