搭上SpaceX太空夢！這些大學成低軌衛星、火箭發射人才基地
最近SpaceX創辦人馬斯克，大談太空資料中心將成趨勢，除了讓SpaceX在台概念股成話題，其實台灣產官學也早就默默提前布局太空、航太相關產業。國內的各大學近年已設立太空相關系所，為國家朝太空領域發展，培育關鍵人才。目前，台灣與太空、航太相關的大學系所有哪些？側重領域分別是什麼？從老牌的航太工程、到2020年中央大學成立國內第一個專攻太空科學的學系，以及近年低軌衛星基地和火箭發射場的打造，能搭上馬斯克的太空夢嗎？《遠見》一文整理。
首富馬斯克SpaceX超夯，台灣政策面早已布局
從太空探索到太空資源開發，太空產業在國際間受到高度重視，近期全球首富馬斯克（Elon Musk）確認旗下的SpaceX將在2026年進行IPO，以及從包括SpaceX、Google、OpenAI，和亞馬遜創辦人貝佐斯的藍色起源（Blue Origin）等科技巨頭，都著眼投入太空資料中心的建置。
美國總統川普也簽署「確保美國太空優勢」（Ensuring American Space Superiority）的行政命令，文件中要求美國必須在2028年前重返月球，並指示於2030年前建立「永久性月球前哨站的初始要素」。
在新世代的太空競賽中，台灣也力拚太空產業。除12月中旬，國科會宣布將長年的國家太空科技發展長程計畫，第三期總經費提高至710億元，以及設下台灣自製火箭2034年入軌的目標之外，多所大學也在近年積極投入太空領域、設立系所，為產業和科研培育關鍵人才。
全台唯一太空專系：中央大學太空科學與工程學系
中央大學在2020年成立的太空科學與工程學系，是目前國內唯一聚焦太空領域的高等教育機構，也是第一個以太空科學及太空工程為教學及研究目標的學系，其前身是大氣系太空組，本身具備太空科學基礎，2024年迎來首屆的30位畢業生。
該學系以打造GPS低軌道衛星導航見長，目前也研發了五顆低軌衛星，從繪圖設計、元件生產、結構分析、全台多處接收站的設備維護，到發射衛星並進行訊號追蹤，都由師生攜手打造，具完整的產業鏈實務經驗。
太空領域包括太空探索（例如載人／無人任務、衛星技術（通訊、遙感、導航、觀測）、火箭與發射系統、地面基礎設施、太空科學研究、衛星服務等，在科學、經濟和國防層面都有著高度重要性，更與台灣推動國防自主密切相關。作為太空領域科系領頭羊的中央大學，2025年也與國家中山科學研究院簽署合作備忘錄（MOU），將聚焦於太空衛星、遙測技術、光電科技及無人機引擎等關鍵領域，透過資源共享與研發合作。
教育部與國家太空中心聯手的太空系統工程研究所
此外，從2023年起，由教育部主導、國家太空中心推動的「太空系統工程研究所」，也在成功大學、逢甲大學、陽明交通大學、台北科技大學四校開始招生，各校首屆招收15名學生，培養產業急需的太空系統工程關鍵人才。
當中，北科大更獲教育部支持，在2025年11月成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，以培育太空通訊人才、提升台灣太空通訊衛星科技的自製量能為目標。
北科大教務長黃育賢指出，北科大積極耕耘低軌衛星領域，包括與國家太空中心共同規劃三大特色微學程，包括「射頻模組」、「通訊與接取網路」、「系統應用」，打造完善的低軌衛星通訊人才培育體系，三年來累計培育近2000人次學員。
三大老牌航太系所
另外，在產業焦點瞄準太空領域的更早之前，台灣早已擁有三家歷史悠久的「老牌」航太領域科系，其長年在國機國造與太空發展中扮演關鍵角色，分別是成功大學航空太空工程學系、淡江大學航空太空工程學系、逢甲大學航太與系統工程學系（原航空工程學系），這三個學系自然也不會在太空產業人才培育上缺席。
成大航太系成立最早，涵蓋航空、太空、民航、能源，並成立太空系統工程研究所，重點在太空系統整合；淡江則在航空器設計、製造、民航等領域有豐富經驗；同樣歷史久的逢甲，則是除航空工程外，也涵蓋系統工程與航太領域，並積極發展與產業的合作。
國境之南屏東，成太空產業要地
值得一提的是，在衛星基地和火箭發射場的設置上，因地球自轉速度在赤道最大，靠近赤道的低緯度地區得以利用這股「推力」減少消耗的燃料、運載能力相應增加，且因阻力減少而能讓衛星壽命延長，所以處於台灣「國境之南」的屏東，也成為了航太產業的重要推動地區，例如2025年3月國科會即宣布，第一個國家火箭發射場將落腳於屏東縣滿州鄉九棚村。
屏東在地的屏東大學、屏東科技大學也積極投入相關人才培育，雖然學校沒有設置航太科系，不過仍在區域航太產學合作與技術推動上扮演角色，例如屏科大與屏東縣府合作舉辦航太認證培訓、屏東大學也與台灣太空聯盟（TSU）合作舉辦火箭論壇。
而全台「最南」的高中：屏東縣枋寮高中，也提出「屏南科普基地」計畫，期望在地方接軌國家太空產業，並建立人才培育管道。屏東縣政府也指出，這項計畫不僅是為了提升區域教育品質，更是配合國家「大南方新矽谷」計畫的關鍵布局。
