搭不上AI列車外資先砍! 聯詠法說前外資減碼、下調目標價至323元

驅動IC大廠聯詠。陳俐妏攝



搭不上AI連結，驅動IC產業前景堪憂? 美系外資出具最新趨勢報告，NB、智慧型手機和汽車需求疲軟，加上成本上升、毛利率承壓，且缺乏AI創新動力，將對驅動IC供應商（DDI）造成壓力，一舉調降聯詠和奇景光電評等，將聯詠由中立評等調降至減碼，目標價由380元下修至323元；奇景光電也加碼降至中立。

美系外資指出，驅動IC產業循環已明顯不同於疫情期間市場環境，對多數以消費性電子為主的通用型IC設計公司而言，若缺乏與AI直接連結的成長動能，恐難以抵消成本上升的逆風。

美系外資進一步指出，驅動IC設計廠在2026年恐面臨毛利率下滑和獲利衰退的風險。首先，記憶體與CPU成本上升，將衝擊智慧型手機與PC終端需求，預估2026年手機與PC相關半導體客戶出貨量，年減幅度將達10%至20%；第二是在終端需求疲弱與競爭激烈下，IC設計對於晶圓良率、代工與封測成本上升的轉嫁能力有限，平均單價調整幅度與速度恐不如預期。

聚焦指標性個股，消費科技需求疲軟、成本上升、競爭加劇，以及即使在ASIC領域的收入也有限。聯詠短期股價表現恐有壓，加上中國廠商在OLED TDDI領域已有進展，因此調降聯詠2026年至2027年獲利預估，分別下修5%、14%。

