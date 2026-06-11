搭世足熱潮！《藍色監獄》真人版台灣定檔 眾男神閉關操練1年半

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高橋文哉（右）和K在電影中上演最極致的足球競技殊死鬥。（甲上娛樂提供）

2026世界盃足球賽即將燃起戰火，超人氣動漫改編的《藍色監獄》真人版電影的足球風暴也將同步席捲全台，網羅了日本影壇最當紅的「高顏值男神陣容」，片商正式宣布台灣將接續日本定檔8月12日登上大銀幕。

這部被譽為「改變日本足球漫畫歷史」、「最難被真人化」的動漫神作，在卡司發布後便引發全網暴動！經歷超過千人試鏡，由新生代男神高橋文哉擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」，攜手國際級男團＆TEAM成員K、STARTO人氣男團浪花男子成員高橋恭平，以及櫻井海音、野村康太、綱啓永等人上演最極致的暗黑競技殊死鬥，更有實力派窪田正孝坐鎮飾演瘋狂教練繪心甚八。

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為了精采呈現動漫中的足球神技，製作團隊更安排所有演員提前1年半接受前日本國腳松井大輔的集訓，動作場面親自上陣絕不馬虎。男主角高橋文哉透露，自己早在3年前便接獲主演邀約，儘管毫無足球經驗，仍抱著破釜沉舟的決心投入魔鬼特訓及拍攝：「我把自己能做到的一切毫無保留地投入這部作品，希望讓大家看見屬於高橋文哉的潔世一。這份渴望，正是我的『Ego』（自我）。」

預告曝光後，不少網友驚呼：「神還原！」就連原作者實際去片場探班都驚嘆不已，金城宗幸說：「大家私底下感情超好，但一開鏡立刻火花四射、眼神瘋狂交鋒！」另一作者野村優介也直呼：「這裡就是貨真價實的『藍色監獄』！」笑稱早已被真人版電影圈粉，迫不及待進戲院欣賞。

《藍色監獄》描述為打造帶領日本奪下世界盃冠軍的最強前鋒，日本足球界啟動極端計畫「藍色監獄」，將300名高中前鋒關進封閉設施展開殘酷淘汰賽，最終只能有一人登上世界第一前鋒寶座，失敗者則永遠失去進入日本國家隊的資格，最終生存下來的，究竟是誰？將於8月12日在台上映。

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