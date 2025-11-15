搭乘台南台灣好行「梅嶺線」暢遊玉井、楠西與龜丹
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為歡迎遊客深入體驗台南楠西及玉井地區豐富自然與人文資源魅力，臺南市政府觀光旅遊局邀請大家搭乘台灣好行梅嶺線，從玉井、楠西一路至龜丹，一日遊玩登山健行、溫泉泡湯、在地美食與購物，讓山林風光與暖心體驗一次滿足。
梅嶺風景區擁有多條登山步道，從坡度平緩、適合親子的「伍龍步道」、老梅林環繞的「觀音步道」到具歷史意義的「梅峰古道」與挑戰視野開闊的「梅龍步道」，這些步道皆匯集於稜線步道，可輕鬆登山賞景，而登山行程之後回到玉井，再至龜丹溫泉泡湯，是完美的放鬆組合，龜丹溫泉為清澈無味的弱鹼性碳酸泉，素有「美人湯」之稱，環境清幽、山林包圍，極適合健行後紓壓。
觀光旅遊局局長林國華表示，台灣好行梅嶺線假日往返各9班次，共18班次，遊客自玉井轉運站轉乘即可輕鬆上山，更重要的是，只要購買「梅嶺線一日票」，即可免費搭乘綠21小黃公車前往龜丹溫泉區，目前「梅嶺線一日票」在「台南輕鬆遊」平台上線上販售，推薦遊客趕緊把握限量5折優惠，只要50元銅板價即可暢遊。另外，觀旅局也與沿線在地特約商店合作推出套票優惠，包括玉井「遇見果香芒果冰舖」消費滿299元贈飲品、「家婿烘焙工房」伴手禮95折、「玉井阿月芒果冰」消費贈冰淇淋球、「66號商舖」甜甜圈買十送二等好康，以及龜丹地區「龜丹溫泉體驗池」及「龜丹六二溫泉山房」的泡湯優惠，邀請遊客品嘗梅子雞料理的同時，邊玩邊享受在地特色。
