搭乘台南台灣好行「梅嶺線」暢遊玉井、楠西與龜丹

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導百貨周年慶也搶搭普發萬元的熱潮？在台南有百貨宣傳，刷卡萬元可換萬點會員點數，沒想到有民眾要兌換，才發現竟然跟周年慶的贈點活動，只能二選一，氣得在網路上大罵，堂堂一家大百貨，竟然也會突然轉彎，讓消費者很無言。不過百貨公司也強調，因為全國目前有三家分店正值周年慶活動期間，兩項活動只能擇一回饋，讓消費者誤會深感抱歉。百貨週年慶，湧入大批民眾消費換贈點，搶好康！（圖／民視新聞）假日的百貨公司，又正值週年慶，不少民眾把握機會，消費又能賺贈點，感覺很好康。尤其還聽說，百貨還搶搭政府普發萬元熱潮，刷卡萬元也贈會員點數，讓台南許多消費者，感覺賺很大。消費民眾說：「我不太了解ㄟ，都是櫃姐跟我講的，刷信用卡然後來換點數，就可以換一萬點這樣子。」不過在台南的這家百貨分店，前一天卻因為兩種贈點活動問題，讓許多民眾抱怨，沒有說清楚只能二選一，從贈點櫃台，擠到了服務櫃台，還好現在說清楚了，民眾報怨狀況也少了許多。百貨工作人員表示：「您自動回饋有這些活動的話，就是不能再參加，普發萬點的活動，普發一萬的活動是給這些，就是一些沒有參加週年慶回饋，的櫃位來參加的，所以那時候是沒有講清楚，大家有點誤會就是了。」週年慶贈點跟刷卡贈點只能二選一，民眾抱怨一開始規則不明惹議！（圖／民視新聞）不過其實究竟是刷卡送萬點，還是會員滿千送千點，到底活動怎麼推，連櫃位上櫃姐們，也不是很清楚。櫃姊表示：「刷萬元送萬點那個，那個是臨時加的，因為他有限量，所以我們也不知道。」新光三越說明，「此次因應普發現金推出全台活動，主要提供十大銀行卡友刷卡滿萬贈點，且不排除正值週年慶店別，用意是希望讓更多消費者可享優惠，適用範圍更為廣泛。目前三家正值週年慶期間的分店，消費者可自由選擇普發加碼活動或週年慶回饋，惟兩項活動無法同時適用。首日出現週慶店消費者重複領取，便立刻於官網強化溝通說明，造成消費者不便深感抱歉。」原來這家連鎖百貨品牌，的確有刷卡滿萬贈點的活動，只是目前剛好有三家分店，正值週年慶期間，消費者可以自由選擇普發加碼活動，或是周年慶回饋，就是不能同時適用，第一天出現週慶店消費者重複領取，百貨除了在官網說明，也向消費者致歉。而類似的狀況，也在後續的宣導後，沒有繼續發酵。原文出處：台南百貨"刷卡萬元換萬點"惹議 民眾控贈點活動只能二選一 更多民視新聞報導普發1萬郵局領現這天開跑！沒帶「1證件」拿不到錢 尾號分流措施曝等了10年! TWICE下週末世運開唱 高雄"城市應援"點亮藍燈交通部擬保留演唱會門票吸引國外客 黃捷籲勿犧牲台灣粉絲權益

民視影音 ・ 11 小時前