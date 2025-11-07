搭乘台灣好行故宮南院線 輕鬆低碳親子旅行

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局鎖定親子客群，在11月4日至5日舉辦「來嘉趣陶x變身小小陶匠」二日遊套票主題遊程，以台灣好行公車旅遊方式，參訪嘉義縣各大觀光景點。

活動第一天安排前往以陶藝聞名的「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，親手體驗陶偶彩繪，發揮無限想像力；隨後前往香火鼎盛的新港奉天宮，感受宗教文化魅力，晚間入住新港德旺商旅。

第二天走訪日治時期百年縣定古蹟「培桂堂」，最後再到「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」，懷舊五分車、體驗糖業風華，並且在園區內的北歐工坊享用美食，為旅程畫下甜蜜句點。

此趟旅程每位小朋友都對板陶窯園區內滿滿的親子遊樂設施感到興奮，紛紛表示沒想到嘉義縣這麼好玩。

為強化親子族群服務，今年度文化觀光局也針對親子族群推出「童趣嘉年華二日套票」，內含二日乘車券、咩咩上樹萌寵樂園門票、阿美鳳梨DIY體驗券、棒棒積木住宿抵用券、旺萊山商品兌換券，未來將上架至kkday及klook兩大平台販售。

此次旅行團以「親子同遊、寓教於樂」為主題，結合創意手作、文化探索與輕鬆旅遊，期望讓孩子在玩樂中學習。

民眾可從嘉義高鐵站、嘉義火車站或民雄火車站三大轉運站搭乘「台灣好行故宮南院線」，沿線停靠國立故宮博物院南部院區、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、頂菜園、板陶窯、新港奉天宮、民雄金桔觀光工廠、旺萊山鳳梨文化園區、嘉義觀光酒廠及卡普秀醫美觀光工廠等景點。

更多旅遊資訊可至「台灣好行故宮南院線」Facebook粉絲專頁及「嘉義縣文化觀光局官網」查詢。

圖：嘉義縣文化觀光局鎖定親子客群，在11月4日至5日舉辦「來嘉趣陶x變身小小陶匠」二日遊套票主題遊程，以台灣好行公車旅遊方式，參訪嘉義縣各大觀光景點。（記者吳瑞興翻攝）