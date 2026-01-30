搭乘國道客運 春節228連假史上最甜優惠

▲春節、228連假，民眾搭乘國道客運路線可享原票價6折或85折優惠；另配合TPASS 2.0＋優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30%折扣，等同最高可享42折或6折優惠。（圖：劉芳妃攝）

【記者吳瑞興 劉芳妃／嘉義市 報導】春節後接著228和平紀念日連續假期，為紓解返鄉及出遊人潮，並鼓勵民眾多加利用公共運輸，交通部公路局推出國道客運路線史上最大規模優惠措施。

活動期間內，民眾搭乘國道客運路線可享原票價6折或85折優惠；另配合TPASS 2.0＋優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30%折扣，等同最高可享42折或6折優惠。

除國道客運票價優惠外，公路局亦推出轉乘優惠措施。凡搭乘高鐵、臺鐵或國道客運後，於10小時內轉乘在地客運路線，即可享有1段票或基本里程免費，以及免費搭乘指定幸福巴士路線。

嘉義區監理所所長張耀輝提醒，返鄉及出遊前可利用「iBus公路客運APP」及「幸福公路APP」查詢並即時掌握各地交通、客運路線、時刻表、票價及班車預估到站時間等相關資訊，行前預為準備規劃行程，避開塞車路段，享受新春好時光。