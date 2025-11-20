搭乘東山咖啡線 食宿遊購享優惠

邀請遊客體驗山區觀光資源，只要住宿，就可獲得台灣好行「東山咖啡線」一日免費搭乘體驗券。 （觀旅局提供）

記者翁聖權、林雪娟／台南報導

遊客本週六起入住關子嶺地區旅宿，或至關子嶺地區特約店家消費，即可索取「東山咖啡線」一日免費搭乘體驗券，使用期限至明年一月卅一日為止，憑券輕鬆搭乘東山咖啡線玩遍咖啡園、農莊、美食與景點。

觀旅局指出，「東山咖啡線」結合特約店家多項食宿遊購等優惠，包括在地知名「懷香食堂」消費滿一千元贈青菜盤、「龍湖山莊生態農莊」消費滿五百元贈龍眼花茶隨身包、「芝喜香咖啡」不限金額八五折、「柑園咖啡」咖啡折五十元、「大鋤花間咖啡生態農場」憑票贈手工餅乾、「十方源咖啡館」咖啡折抵五十元等優惠。

廣告 廣告

關子嶺富野溫泉會館推出泡湯九折優惠。（記者翁聖權翻攝）

另外住宿的部份可享「景大度假莊園」住宿及溫泉九五折、「關子嶺富野溫泉會館」及「關仔嶺富御館泥漿溫泉旅館」更是推出泡湯九折優惠，如此多樣的泡湯與住宿折扣，讓旅客從餐飲、咖啡、景點到泡湯都能享受豐富旅遊體驗。

關子嶺是全台知名的溫泉勝地，獨特的泥漿泉質富含礦物，具滋潤效果深受遊客喜愛；而周邊的東山地區因地勢與氣候適宜，孕育出香氣濃郁的東山咖啡，是台南山區最具代表性的特色產業。

這次透過「東山咖啡線」的串接，旅客能在關子嶺悠閒泡湯後，隔天搭乘大眾運輸前往東山，造訪咖啡園、特色咖啡館及生態農莊，品味山城風情與咖啡香氣，更能享受沿線多家店家的限定優惠，是秋冬最舒心的旅遊選擇。