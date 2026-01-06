搭公車兼「占卜」？按下車鈴預測「中頭獎.遇到愛」

台北市 / 綜合報導

民眾搭乘公車按下車鈴，相當稀鬆平常的動作，最近卻掀起討論，因為有乘客發現，特定公車的下車鈴，怎麼還兼具「占卜」的功能；原來這是業者全新引進的電動公車，用創意預測乘客「戀愛成功、買彩券中頭獎」，也增加民眾按下車鈴的意願，不過這功能可不是每一輛公車都有。

乘客VS.記者說：「你是按到什麼，身體真勇健。」搭公車還兼算命，想要身體勇健，還是更想下車遇到愛，算到什麼命由下車鈴決定，乘客說：「不仔細看它周邊那一圈會有點看不到，然後如果坐得近就會按按看。」乘客說：「不會(按)，因為這個比較近。」有些乘客覺得新鮮也有人更加務實。

原來有業者去年底，引進多輛全新的電動公車，路線包含611、278大約只有50輛，因此想按「占卜下車鈴」得碰碰運氣，而上頭的文字包含：身體真勇健、下車遇到愛，還有彩券中頭獎以及幸福在眼前。正面又搞笑的創意下車鈴，意外減少駕駛的困擾。

公車業者駕駛長王鼎說：「下車的時候就比較不會有那種，下車好像刷了卡就代表我要下車這樣，所以現在就是乘客都會搶著要按下車鈴，然後看看今天的運氣如何。」

螢幕顯示預約下車，原來幾年前新北市跨區幹線公車，引進智慧科技，用手機就能預約下車，打開指定的APP並開啟藍牙，點選搭乘的公車路線車號，還有目的地就預約完成，公車不只追求科技進步，創意也贏得乘客關注。

