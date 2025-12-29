搭公車嫌乘客吵被嗆「去包車」 新店婦恐嚇情侶：要殺你

新店一名婦人在公車上恐嚇要殺一對情侶，警方到場時雙方已無肢體接觸，將通知婦人到案說明。示意圖，取自Pexels



新北市新店區一名劉姓婦人昨（12/28）搭乘819路公車時，不滿車上乘客太吵出言喝叱，一對情侶出聲規勸「如果妳覺得吵，可以包車」，劉婦竟回嗆「第一個要殺你」，姚男與女友心生畏懼報警，雙方後來又在另一輛公車上發生衝突，警方趕到現場，全案依恐嚇、妨害自由罪嫌偵辦，將通知劉婦到案說明。

事發在昨天下午1時許，41歲劉姓婦人在公車上不滿3名小朋友聊天聲音太大故出言喝叱，49歲姚姓男子與43歲謝姓女友看不下去，告訴婦人「妳如果覺得吵，可以自己包車」，劉女一聽，理智斷線，當場嗆聲「要殺你」，雙方唇槍舌劍，姚男感受到威脅，於新店中興路三段、寶中路口下車後立刻報案，並留在現場等待警方，劉婦也在同一站下車。

廣告 廣告

後來劉婦離開現場，謝女一路拿手機尾隨跟拍，劉婦在「七張捷運站」搭上644公車，謝女也跟著上車，雙方再度於車上爆發爭執，劉婦不僅嘴巴罵人，還動手推了謝女一把。公車司機見狀，乾脆停車，等待警方到場處置

警方表示，員警到場時，劉婦與謝女已無肢體衝突，姚男堅持提告，警方帶2人回派出所製作筆錄；劉女因非現行犯，不願一同前往派出所製作筆錄，警方將以通知書通知她到案說明，全案依恐嚇罪及妨害自由等罪嫌偵辦。

更多太報報導

【更新】桃園男po文「人死的不夠多」遭起訴！起底竟是傳產老闆

台大父女檔醫師為北捷傷者搶命 醫界致敬：在人最脆弱時站他身旁

北捷隨機殺人「非突然發瘋」 醫師揭「長期與社會斷聯」風險