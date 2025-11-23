搭公車密技？想攔第二台車「上網求助」 公車司機曝「手勢暗號」秒懂

公車攔停的「手勢暗號」引發討論。圖為示意圖。取自台中市政府官網



搭乘公車是不少通勤族的每天必做的事，但你知道搭乘公車也有密技嗎？就有一名網友在網路社群平台發問，想搭的公車如果排在後面一台，要怎麼避免不讓第一台的公車誤會在向他招手而停下呢？沒想到，就有台中公車司機詳細地畫圖解答，不少網友也表示秒懂了，「下一次來試試看」。

這位網友近日在threads上發問，遇到情況為迎面而來兩台公車，想搭的車在第二台，但又不想讓第一台的司機誤以為自己在攔停的話，應該要怎麼揮手比較好，網友分享就是因為曾經舉手攔公車、卻是第一台錯誤的車停下，真正要搭的卻繞過它開走了。

一位任職台中的公車司機看到網友疑問，於是留下精簡版手繪示意圖，並解答「要搭第一台揮右手、第二台揮左手」，這樣子通常公車司機都看得懂，並補充「前提你要往後走一點，讓後車看到你舉左手揮動」，他也說這個方法至少在台中地區都行得通，其他區域的話請大家可以實測看看。

不少網友稱恍然大悟，留言感謝「立刻抄起來，在台中這麼久我還不知道」、「好酷，第一次聽到這個冷知識、下次有機會要實測」。不過也有網友留言指出，「所述為搭台中市公車約定成俗的一種規範，其他地區無此習慣，但可以嘗試推廣」。下次如果遇到類似情況，不妨也使出「手勢暗號」試試看。

