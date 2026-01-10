搭公車至板橋下車再步行至加油站 嫌犯動機成謎

新北市 / 綜合報導

縱火的35歲林姓男子居無定所，與家人已經有多年沒聯繫。他有多項強盜、毒品前科，還在中部犯下3起機車竊案。案發後對縱火動機閉口不談，甚至連身分都是警方從他身上證件比對得知。至於無辜被波及的運鈔車保全，全身近百分20的面積燒燙傷，連走路都有問題，表示會提告殺人未遂。

加油站內突然飄出大量濃煙，加油站員工緊急滅火，朝著一名男子噴灑，除了警方消防也火速到場，員警VS.消防員說：「我們到場就先壓制了，他開始不受控。」點火的林姓男子，縱火還攻擊消防員，被壓制在地無法動彈，記者張權說：「事發加油站距離一旁的消防隊，只有僅僅一條馬路的距離，而消防獲報加油站內有人點火，2分鐘內出動人車到場救援。」

林男姓男子下午16時40分，在四川路一段下公車，之後就步行到民族路加油站，35歲的林姓嫌犯有毒品強盜等前科，在112年到113年之間，還在中部地區，偷竊摩托車三次，嫌犯戶籍地在台北市北投區，家人表示他已經兩三年沒回家了，居無定所。

林姓嫌犯點火當下，環抱運鈔車保全，造成他有腿後臀部，大約有15~20%燒燙傷，受害保全說：「想說奇怪他拿打火機也沒有怎麼樣，為什麼要突然火燒得這麼大，那時候加油站也完全沒有告知說，疏散離開的動作，奇怪怎麼突然，就一個完全著火的人往我身上撲過來。」

無辜受波及的保全，還要休養一兩個月才能恢復，也將對嫌犯提告殺人未遂，至於林姓嫌犯，為何跑到板橋點火，動機還要釐清。

