搭公車逛三鳳中街辦年貨 高市交局FB抽獎送好禮

年節採買就從搭公車開始！馬年新春好運一路到，為鼓勵民眾使用TPASS搭公車至三鳳中街辦年貨，高市府交通局推出「馬上出發好運到」二○二六年貨公車抽獎活動，二月一至廿二日，至「高雄市政府交通局」官方臉書活動貼文完成答題任務，就有機會抽中最高價值超過三千元的人氣飯菜保溫板等暖冬好禮。(見圖)

交通局今(卅一)日說明，為鼓勵民眾多加使用TPASS搭乘公共運輸辦年貨，交通局今年推出「馬年出發好運到」線上抽獎活動，邀請大家一起搭公車迎新春、拚好運，民眾只要按讚、追蹤「高雄市政府交通局」FB粉絲團，並至活動連結回答TPASS及三鳳中街相關問題正確，就可獲得一次抽獎機會；另外上傳「三鳳中街採買照片」還可以多一次抽獎資格，好運翻倍、獎品更有機會帶回家！

交通局張淑娟局長表示，三鳳中街是高雄最具指標性年貨大街，每逢春節前夕總是人潮絡繹不絕、熱鬧滾滾；而TPASS月票經濟實惠，自開賣以來至一一四年十二月累積銷售量已突破二百四十二萬張，使用次數更是超過一億一千六百萬人次，早已成為民眾通勤與出遊的好幫手。

交通局也貼心提醒，前往三鳳中街辦年貨，可搭乘60覺民幹線、88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線等公車路線，於三鳳中街、高雄中學、三民市場、自立河北路口等站下車即可抵達；活動期間，行經周邊路線的公車車頭LED會顯示「馬年搭公車，辦年貨」，歡迎民眾多加搭乘，陪大家一路熱鬧迎新春。

該活動詳細資訊請上「高雄市政府交通局」FB專頁、交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)，另TPASS月票服務可至MeNGo APP、官網(https://men-go.tw/#/)查詢，歡迎民眾參與抽大獎喔！