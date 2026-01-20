搭公車「舉手要超過耳朵」 司機爆氣訓乘客

台中一名乘客搭公車，一上車就被司機狂罵，說要舉手不要舉一半，要超過耳朵才可以，或者是要提早舉，還嗆如果不會搭公車，要乘客自己去google公車乘車教學來看，讓乘客覺得莫名奇妙，對此，客運業者表示，司機只是善意提醒乘客，如果造成乘客困擾，會再教育訓練。

PO網釣出「同款受害者」 網：被嫌手舉太低

一名網友在Threads上PO出一段影片指出，他在大肚搭公車，一上車就被狂罵，從影片中聽到，司機以廣播直喊，「來聽好了，舉手早一點舉手，舉高一點、舉久一點，手掌要過耳朵45度那才叫舉手，不要舉一半！」、「（舉手）連一半我不停 ，我給你們一次機會」、「不會坐公車麻煩去google下載公車乘車教學來看」。

畫面一出，有網友也留言抱怨，這位女司機不意外，態度差到爆，還有人說上次他也是嫌我舉太低。

「善意提醒造成困擾」 客運業者：將教育訓練

對於乘客乘車有不好感受，客運業者替這名司機緩頰表示，「本次事件為司機提醒乘客搭車禮儀，造成乘客困擾在此致歉，會再加強駕駛服務品質。」

客運業者表示，司機的出發點是善意提醒乘客，不會對司機做出懲處，但會約談這名司機再教育，但其實乘車舉手，乘客和司機都應該多點同理心，互相體諒理解，才能避免紛爭！

