搭凱特哈德森《悠唱藍調》演夫妻 休傑克曼：巨星和凡人一線之隔

【緯來新聞網】環球新片《悠唱藍調》改編自真實故事，休傑克曼和凱特哈德森飾演一對時運不濟的音樂家夫妻檔麥克薩迪納、克萊兒史丹格。休傑克曼說：「這真是一個絕妙又感人的題材，我覺得這是一首頌歌，要獻給全世界靠打賞維持生計的音樂家。巨星和凡人之間只有一線之隔，界線似乎非常模糊，而這首歌頌揚的是那些在台前擺著小費罐、一邊打三份工一邊表演的人們。他們純粹出於熱愛而表演，真的很棒。對我來說，這部電影就是寫給他們的情書。」

廣告 廣告

休傑克曼和凱特哈德森飾演一對時運不濟的音樂家夫妻檔。（圖／環球提供）

當麥克遇到克萊兒時，他已經戒酒二十年了，他靠著修車和各種零工勉強糊口，同時仍竭盡所能想要站上舞台表演。休傑克曼說：「如果只看表面，這樣的生活真的很苦，但麥克總是樂觀以對，堅信自己一定會實現夢想。他想當音樂家娛樂他人的心從未動搖過，他是一位真正的藝人，因為他熱愛為人們帶來歡樂。」



導演克雷格布魯爾與現實生活中的克萊兒薩迪納以及她的女兒瑞秋（艾拉安德森 飾）和兒子戴納（哈德森亨利 飾）聊過之後，追溯了這段感人至深的旅程。克雷格布魯爾回想說：「我和他們用Zoom見面，從中我得知很多紀錄片裡沒有的故事，一些不起眼的小細節，後來發展成電影中關鍵的重要時刻。」



他根據這些回憶創作了一個劇本，並解釋說這並非是他們人生的精確紀錄，而是一部能夠觸動靈魂和引發靈感的電影改編作品。克雷格布魯爾說：「我告訴他們，這就像我在寫一首歌，我希望你們能幫助我，並確保我至少有寫出這首歌的真情實感。他們都非常支持我的想法。在讀過劇本之後，他們能感受到我的誠心誠意。」這首歌的核心是麥克和克萊兒之間堅定不移的愛，這份全心的奉獻最終幫助他們度過了突如其來的悲劇。正是在他們最黑暗的時刻，《悠唱藍調》將苦難轉化為「雷霆閃電」大放異彩、充滿力量的故事。

休傑克曼和凱特哈德森飾演一對時運不濟的音樂家夫妻檔。（圖／環球提供）

《悠唱藍調》故事敘述當麥克薩迪納（休傑克曼 飾）遇見克萊兒史丹格（凱特哈德森 飾）時，他是個在巡迴演出中謀生的三流音樂家。他過去是越戰老兵，曾有酗酒問題。為了維持生計，麥克白天兼職修車，晚上則做自己最熱愛的事：演唱音樂，不管觀眾有多少、酒吧多冷清，他都甘之如飴。當麥克看到克萊兒在舞台上唱珮西克萊恩的歌時，他在她身上發現了同樣的熱情，兩人之間彷彿有一種冥冥之中的默契，而一段在幕前幕後交織的愛情故事就此展開。

更多緯來新聞網報導

黃明志捲謝侑芯猝死案 大馬警方曝他「保釋期恐延長」原因

回憶殺！黃志瑋演活反派「壞出圈」 對戲楊冪喚起《仙劍》青春