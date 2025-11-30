搭北捷前隱藏「超貼心小物」免費拿 符合1狀況：可向詢問處索取

台北捷運有「貼心小物」的服務，只要身體不適或酒後，搭乘北捷可向詢問處索取。（翻攝自臉書＠台北捷運）

歲末年歡，進入尾牙季，民眾出門喝酒或續攤，搭乘大眾交通運輸工具是大票人的首選，而台北捷運也有「貼心小物」的服務，只要身體不適或酒後，搭乘捷運都可向詢問處免費索取。

台北捷運在粉專PO透露，年節即將到來，「嘔吐袋」是維持乾淨舒適搭車環境的小幫手，若民眾身體不適或酒後搭乘大眾運輸工具，「 記得隨身帶塑膠袋，或就近向詢問處索取」，也建議最好的情況，是有親友陪同搭車。

此外，北捷粉專也表示，若還是不小心在車站甚至車廂內嘔吐，也呼籲旅客務必立刻通知車站人員，或者按壓車廂對講機，清潔人員會立刻前往協助，邀請大家一同維持乾淨環境。

台北捷運有「貼心小物」的服務，只要身體不適或酒後，搭乘北捷可向詢問處索取。（翻攝自臉書＠台北捷運）

貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛大呼，「貼心的服務👍可愛的麻吉貓」「貼心」「有賣麻吉貓嗎？」「有一次聚餐，喝了很多紅酒、高梁，搭捷運回家時，在車廂裡面忍著吐意，到站起身行走時，已經滿到喉嚨，幸好即時衝到捷運廁所的馬桶狂吐 」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

