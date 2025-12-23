搭北捷受第三人故意致死亡 金管會：依承保條約須理賠500萬

台北捷運台北車站、中山站發生隨機攻擊事件，造成3名無辜民眾死亡，多人受傷，其中1人在捷運站內刺傷送醫搶救後不幸過世，另有一人是在南西誠品外馬路遭刺傷亡，還有一名則是在誠品店內遭砍搶救無效過世。金管會今天(23日)表示，由於北捷有投保，傷亡每人最高理賠新台幣500萬。而單一事故傷亡賠償訂有最高上限2.5億元。

保險局副局蔡火炎說：『(原音)台北大眾捷運股份有限公司是有投保大眾捷運系統旅客運送責任保險，這部分是有由產險公司用共保的方式來承保，那它承保大概就是每一個人的身體傷亡它最高是500萬。另外針對其他像是每一事故的傷亡，或者是住院醫療慰問金以及死亡慰問金，還有意外事故慰問金等，分別有一些不同的金額，那這個保險來講，依照這個契約條款的約定旅客在捷運車站範圍內。』

蔡火炎也指出，誠品南西商場也是有依照規定投保公共意外責任保險，但是必須經過保險公司認定，誠品依法有應付賠償責任的時候，責任保險才會啟動理賠。