搭北捷手機刷QR CODE首日！旅客讚進站速度快 部分掃碼卻不成功

曾先生說，在高雄已經習慣使用「Line Pay」搭乘，不過稍早進站時才發現北捷尚未納入，後續使用「全支付」儲值掃碼，順進進站。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北捷運今(3)日起，開放17間多元支付業者，讓民眾使用「交通乘車碼QR CODE」掃碼，以及台新信用卡感應進站，不少旅客在捷運台北車站、中山站等站，使用乘車碼搭乘。根據記者實測，透過「悠遊付」掃碼進、出站，過程皆順暢，多數民眾使用狀況也良好，不過也有旅客遇到過程不通暢的情況，無法使用乘車碼進站，無奈表示很不方便。

鄭先生表示，自己今天使用「悠遊付」的方式進站，速度很快，未來忘記帶到實體卡片，只有帶手機，通行時就多一種方式可以進站，未來也會考慮嘗試其他電子支付業者的乘車碼看看，但實際上還是覺得實體卡片比較好用。

來自高雄的曾先生和朋友到台北玩，打算去中山站吃金豬食堂。曾先生說，在高雄已經習慣使用「Line Pay」搭乘，不過稍早進站時才發現北捷尚未納入，後續使用「全支付」儲值掃碼，順利進站，付款後也會出現通知，自己偏好出行用一支手機就搞定，而且多元支付的方式可以用銀行帳戶儲值，就不用記得帶卡，也不需要排隊儲值，相當方便。

不過也發生不順利的情況，劉小姐使用「iPASS MONEY」的乘車碼掃碼進站，卻顯示不成功、無法進站，她表示感到相當不方便，認為還是改刷卡比較實際，就算開放17家多元支付電子業者，但是也不打算換一間再嘗試看看。

黃小姐指出，她看新聞發現除了QR CODE乘車外，也新增信用卡支付，自己剛好有台新卡，不過一直以來都擔心會掉卡，所以不打算使用，稍早使用「悠遊付」的QR CODE掃碼感應，過程相當順利，距離感應區還有一段距離就「嗶」卡成功，自己還裝有防偷窺的保護膜，因此螢幕亮度比較暗，依然能順利進站，感覺還不錯。

北捷開放QR CODE掃碼進展，不過多數民眾選擇使用實體卡。(記者孫唯容攝)

