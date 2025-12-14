搭北捷搜集6大最美聖誕 ！奇蹟熱氣球、北極耶誕快車、巨型米奇夢幻場景一站一驚喜

Photo Credits： s4752147、taotaoyangpp

當整座台北亮起耶誕燈火，搭上北捷展開一場找尋驚喜的聖誕探險！從威尼斯運河般的夢幻場景、動物方城市主題耶誕樹，到高空奇蹟熱氣球、北極特快耶誕列車，再到米奇與玩具總動員輪番登場，將聖誕打卡點串成一條最療癒的節慶路線。跟著捷運走，不怕塞車、不怕迷路，只要帶著相機與好心情，就能把今年冬天最童話、最浪漫的耶誕回憶一次收藏。

【搭北捷收集 6 大聖誕節】

統一時代百貨情定威尼斯

中山商圈動物方城市主題聖誕樹

市府站 YouBike 停車場

信義天地A11雪花聖誕樹、北極特快耶誕列車與A4奇蹟熱氣球

台北101玩具總動員聖誕打卡點

SOGO忠孝館香港迪士尼樂園巨型米奇聖誕活動

統一時代百貨情定威尼斯

Photo Credits：_a.raw_、lichi0118

統一時代百貨台北店「愛・Sharing」每年都選定一個主題城市，展現不同風情的聖誕氛圍，今年「愛・Sharing」以威尼斯水都為主題，搖身一變成為水都嘉年華，以貢多拉船、威尼斯風格面具、歐洲復古建築造景，彷彿到了義大利聖誕夜。2 樓夢廣場更設置13米高聖誕主樹Purple Wish、香氛花園等，是拍照和主要活動區域。

活動期間：2025/11/4~2026/1/1

主燈秀時間：每日18:00~21:00，每整點一次

地點：台北市信義區忠孝東路五段8號

交通：捷運板南線 (藍線) 至「市政府」站 2 號出口

中山商圈動物方城市主題聖誕樹

Photo Credits：s4752147、coco820604、bpbp520520520

捷運中山站4號出口旁的心中山線形公園，今年聖誕以9米高的銀白夢幻聖誕樹與復刻電影《動物方城市2》多個經典場景，有茱蒂、尼克、快俠等角色，還有新角色「毒蛇蓋瑞」都來加入，還原電影中的中央車站、公車站亭等場景，打造可愛逗趣的熱門打卡點。

12月5日至12月31日每日在心中山有「復古聖誕節市集」， (週一至週四15:00至21:00、週五與週六14:00至21:00、週日14:00至20:00)，集結聖誕小物與美味點心。另外，新會員下載「台北捷運Go」App，輸入邀請碼「B688」完成註冊後，於心中山市集服務臺可領取捷運點20點及限量聖誕小禮包或拍貼機免費體驗。

活動期間：2025/11/5~2026/1/15

交通：捷運淡水信義線 (紅線) 至「中山」站，4號出口

市府站 YouBike 停車場

Photo Credits：chih07090616

信義區可以說是到處可以巧遇史努比耶! 信義新天地、台北101、香堤大道周邊，在市府站旁的YouBike停車場也有史努比打卡點! Relove 在這裡打造超夢幻的「會呼吸的聖誕樹」，亮起時像在微微吐息，遠看很有蒲公英的意象，仙氣十足。周邊還有史努比、歐拉夫、查理布朗等經典角色換上銀白聖誕裝，點燈、下雪加上公仔，實在太好拍了!

Relove聖誕樹活動時間：即日起〜2026/1/4

信義區Relove聖誕樹點燈＋下雪時間：每日17:00〜22:00

交通：捷運板南線 (藍線) 至「市政府」站 2 號出口

信義天地A11雪花聖誕樹、北極特快耶誕列車與A4奇蹟熱氣球

Photo Credits：akiraniwa、skmlive、chih07090616

新光三越台北信義新天地打造高達20米的「傳遞幸福之樹」，雪松主樹搭配15萬顆燈泡，每15分鐘就會開演一次「星願特快車」沉浸式雪景秀，展期總共會上演1300場，聖誕樹下方有全台唯一「會動的幸福列車」星願特快車，白金色調、環繞主樹啟航，營造超浪漫雪國節慶意象。此外，在各館也打造了打卡景點：A4館 1F南大門設7米高的「奇蹟熱氣球」，A9館 B1的「祝福投遞所」可免費體驗人生四格拍照，及限量藝術家聯名明信片可免費兌換，A11館北大門驚喜派送站，整個香堤徒步區則有千米燈海大道打造成「璀璨大道」，像是走入童畫世界般。

活動期間：即日起～2025/1/4

表演內容：每日16:00-22:30，每整點、半點有3分鐘演出；每15分、45分有2分鐘演出。

特別演出：12.24、12.25、12.31這三天延長演出至00:00，耶誕樹亮燈至01:00

地址：台北市信義區松壽路11號

交通：捷運板南線 (藍線) 至「市政府」站，2號出口出站後步行約 5 分鐘可達

台北101玩具總動員聖誕打卡點

Photo Credits：lilylin.photo、taotaoyangpp、s4752147

台北 101全館今年攜手迪士尼，以經典動畫為主題，打造耶誕燈飾，胡迪、巴斯光年、三眼怪等角色出沒，在 101 周邊打造４大歡樂打卡點，甚至串聯信義路、松智路、水舞廣場人行道的「星光大道」，相當可愛，《玩具總動員》展期長達三個多月，於即日起一路展出至2026/3/8。101 購物中心４樓都會廣場以奇幻馬戲團為主題打造「耶誕奇幻樂園」，有旋轉木馬、聖誕雪橇等夢幻裝置

活動期間：2025/11/27~2026/1/1

地點：台北市信義區市府路45號

交通：捷運淡水信義線 (紅線) 至「台北101/世貿」站，4號出口出來就能直達台北101的B1樓層

SOGO忠孝館香港迪士尼樂園巨型米奇聖誕活動

Photo Credits：weng_tzuyun、kandycandybox

台北SOGO忠孝館施展魔法，在聖誕節打造「SOGO Christmas Wonderland」，不僅有「巨型米奇裝置」，更打造「香港迪士尼20周年拍照小屋」及一系列限定主題派對，拍照小屋內設有「香港迪士尼20周年主題拍貼機」，內含獨家迪士尼好友數位相框，在拍下派對紀念的同時，還能即拍即下載電子檔留念，拍下屬於你和親朋好友的派對紀念!

活動期間：2025/11/30 ~ 2026/1/18

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號

交通：捷運板南線 (藍線) 或文湖線 (棕線) 到「忠孝復興」站，從 4號出口出站，即可直接連通到 SOGO 忠孝館的地下樓層 (B1)

撰稿者/韓微微