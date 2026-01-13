搭北捷氣炸！他怒轟「這兩站」誰蓋的 大票人走到炸裂：懷疑人生

北部捷運貫穿台北、新北、桃園，大量學生、上班族通勤都相當依賴它。然而近日有網友因為捷運轉車動線不方便，怒批「到底是誰建造了南京復興跟景安這兩站？」對此，還有人提到幾個動線比較奇怪的站，並稱「南京復興綠線到文湖可以走一輩子」、「我覺得只要是雙線其中一條是棕線的站都有夠靠北」。

原PO在Threads上發文指出，雖然自己早已對台北捷運熟透，但到底是誰建造了南京復興跟景安這兩站？」 文章曝光後，不少網友相當認同，稱「南京復興綠線到文湖可以走一輩子」、「上禮拜睡過站，只好在景安轉乘，我發現轉乘的時間長到我有時間在裡面當觀光客」、「景安設計真的糟透，轉乘垂直距離遠，還只能做單一出口，然後唯一出口的人行道又超窄，超窄的人行道上還有公車站」。

不過大量網友表示，板橋捷運站更麻煩，「環狀線的車站轉乘才是離譜」、「那你有從新埔走到新埔民生嗎？還要風吹雨淋，所以景安站算好的了」、「板橋的捷運跟環狀線之間的距離，走到我懷疑人生」、「還有板橋藍線vs黃線，超遠！」、「我有一次板橋要轉乘環狀線，走一走我就去逛大遠百了」。此外，台北車站四通八達，也有網友稱「是不是沒想過機場捷運，不管是北門還是北車都超遠」、「每次去北車都在走迷宮」。

