搭北捷進站掃「QR乘車碼」明年一月啟用！ 信用卡、手機感應再等等

台北捷運公司今（7）日發布新聞指出，預計明年一月起開放 QR Code 掃碼乘車，並進行信用卡乘車為期 6 個月使用驗測。若測試順利，明年七月開放所有銀行信用卡及蘋果手機 ECP (黑屏過閘) 功能。 圖：台北捷運公司／提供

[Newtalk新聞] 台北捷運公司今（7）日表示，明年一月起，與公車系統同步開放使用 QR 乘車碼，將支援市面上常見的 LINE Pay、icash Pay 等電子支付工具；而實體銀行信用卡及蘋果手機快速模式（ECP）乘車功能，則同步做 6 個月上線使用驗測，預計明年七月開放。

北捷今發布新聞稿說明，「閘門電子主單元模組重置案」已於 10 月完成硬體建置，票證服務部分，包含 QR 乘車碼與信用卡乘車，也已完成招標，同步展開測試，預計明年一月起，將與公車系統同步開放使用。

廣告 廣告

QR 乘車碼開放的電子支付，包含 TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈＋PAY、LINE Pay 等，此系統將安排與電支業者串接、公車系統完成交易、資料傳遞及帳務整合測試。

至於信用卡乘車部分，北捷表示，乘客將可使用實體信用卡，或透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 綁定信用卡感應的「快速模式（ECP）」乘車功能，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，完成驗測後將開放支援。若測試順利，預計明年七月起，全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機 ECP（黑屏過閘）功能。屆時，iPhone 使用者無需解鎖手機，即可感應進站。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

憲法法庭癱瘓中... 法條生效後行政能不執行？ 律師警告三大風險

主唱涉性侵道歉想用「犯錯」帶過！ 經紀人火大：你的聲明寫得非常爛