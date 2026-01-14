搭北捷點火！婦失控喊「笑我的人道歉」 警急安撫

婦人搭乘北捷時突然失控大吼，甚至意圖點火，遭保全壓制。翻攝Threads＠abyhinata



一名女子昨（1/13）搭乘台北捷運時突然情緒失控，列車行經在東門站時大聲咆哮，並干擾周遭乘客，捷運警察獲報立即到場安撫，女子大喊「笑我的人道歉！」有網友指出，女子一度拿出打火機試圖點燃手中物品，所幸事件並未造成人員傷亡。

網友在Threads貼文指出，家人下班時搭乘捷運紅線，從大安森林公園站往東門站時，目擊一名女性乘客情緒失控，列車一度停駛。其他乘客也回應，該女子搭乘過程中狀況不斷，除了高聲叫喊，還曾拿打火機點燃手中物品，並敲打車廂玻璃，許多乘客飽受驚嚇。

警方與站務人員下午5時許獲報，到場安撫女子情緒，並將人帶離車廂，最後女子在劍潭站自行離去，過程無人受傷，也沒發生火警。

捷運警察隊提醒民眾，搭乘捷運時若有突發狀況，可使用月台紅色緊急通話按鈕與行控中心聯繫，或直接通知站務人員，必要時撥打110報警，共同維護大眾捷運系統的乘車安全與秩序。

