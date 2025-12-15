搭半導體建廠潮！矽科宏晟營運翻倍 12/17公開申購抽中賺逾6萬

【記者呂承哲／台北報導】化學品供應系統（CDS）供應商矽科宏晟（6725）於12月12日至16日對外競價拍賣2,974張，競拍底價160.68元，最高投標張數381張，12月18日開標，並於17日至19日辦理公開申購，暫定承銷價188元，12月23日抽籤，預計12月30日掛牌。若以15日午盤每股251元計算，抽中一張就賺超過6萬元。

矽科宏晟由日本關東化學與台灣宏晟科技合資成立，資本額3.3億元，主力業務為化學品供應系統（CDS），具備從系統設計、設備製造、工程建置到後段維運的垂直整合能力，為國內少數可自主開發全套CDS系統的廠商。2025年上半年營收結構中，CDS占比約77%，廠務系統工程占16%，維運服務占7%。

受惠全球半導體建廠週期啟動，矽科宏晟營運動能持續升溫，逐步成為先進製程與先進封裝CDS的重要供應鏈。近三年營收自2022年的11.92億元成長至2024年的31.54億元，規模翻倍以上；2025年前三季營收達27.89億元，年增20.53%。獲利結構同步改善，毛利率由2022年的19%提升至2024年的31%，EPS也從3.36元躍升至18.68元，反映海外布局與產品組合優化效益逐步顯現。

不過，2025年前三季受新台幣快速升值產生匯損，加上產品組合調整影響，稅後淨利降至2.67億元，EPS為8.09元。公司已調整外幣部位以降低匯率波動影響，法人普遍認為相關影響屬一次性因素，未對其中長期基本面造成實質改變。

矽科宏晟深耕高科技產業廠務多年，工程實績橫跨5、7、10奈米等先進製程，並參與多家晶圓代工大廠AP封裝基地專案，累積近千套高階製程設備製造與銷售紀錄，在先進製程與封裝建廠市場建立一定技術門檻。

展望後市，AI與HPC應用帶動全球晶圓廠擴產，2025年預估將有18座新廠啟建，分布於台灣、美國、日本、歐洲與東南亞。矽科宏晟已掌握建廠與擴廠需求，專案週期長、訂單能見度可延伸至未來2至3年，並配合客戶海外布局於日本、美國、新加坡設點，法人認為其營運成長動能具延續性。

