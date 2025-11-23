搭台北捷運被踩腳竟亮刀嗆聲 警方依恐嚇罪嫌送辦
〔記者王冠仁／台北報導〕58歲鞠姓女子昨天(22日)深夜搭乘台北捷運行經西門站時，在車廂內疑似被另外53歲張姓男子不慎踩到腳，雙方爆發口角糾紛；鞠女氣不過，居然從隨身包包內拿出一把水果刀嗆聲、作勢攻擊，其他乘客見狀嚇得報警。當時正好在西門站執勤的捷運警察隊員警立刻上前逮捕鞠女，及時化解一場危機。
台北市警局捷運警察隊在昨天深夜11時38分接獲報案，民眾聲稱西門站有一名女乘客在車廂內與人吵架，還拿出一把水果刀。當時恰好捷警隊員正在西門站執行守望勤務，員警立刻趕到現場制止並將雙方隔離。
警方調查，原來當時鞠女搭乘捷運，在車廂內不慎被另外一名張姓男子踩到腳，她氣得向對方表達不滿，但張認為自己不是故意，雙方你一言我一句，進而爆發口角糾紛。鞠隨即氣得從隨身包包中拿出一把水果刀嗆聲，作勢攻擊，嚇得其他乘客報警。
警方說，鞠女的行為已經觸犯恐嚇罪嫌，也違反大眾捷運法第50條之1規定，警方除了將她送辦，也依法裁處。
捷運警察隊呼籲，搭乘捷運勿攜帶各類刀械，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。
