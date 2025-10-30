搭台灣好行大鵬灣琉球線低碳出遊 集章抽40份好禮

鵬管處推出「大鵬灣綠遊集章ＧＯ！」趣味集章活動，十一月十六日前搭乘台灣好行就可以集章抽好禮。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

大鵬灣國家風景區管理處為倡導低碳永續旅遊，即日起至十一月十六日止推出「大鵬灣綠遊集章ＧＯ」趣味集章活動，邀請遊客搭乘台灣好行以友善環境的方式暢遊大鵬灣，共同守護地球；活動期間完成指定任務即可參加抽獎，包含住宿券共計四十份綠遊好禮。

鵬管處表示，旅客凡搭乘台灣好行大鵬灣琉球線，於高鐵左營站及東琉線碼頭服務亭即可索取集章卡，至活動合作店家完成環保行動、綠色消費任務就可獲得點數，集滿三點於卡片背面填妥資料後投入大鵬灣遊客中心或東琉線碼頭站候車亭之摸彩箱，即可參加抽獎。最大獎「綠遊好宿獎」秘境旅宿住宿券各一名，「綠遊好玩獎」則有輕量環保鈦杯六名、編織漁網包六名、超萌帆布包六名、味益食品一口鮪魚鬆蛋捲五名、華珍食品王馬御印福袋煎餅五名、屏東縣王船文化館門票十名。

台灣好行大鵬灣琉球線自高鐵左營站出發，沿線串聯鹽琉線船運服務中心、東琉線碼頭、輔英醫院、東港轉運站、濱灣碼頭及大鵬灣遊客中心等站，便利銜接小琉球、東港與大鵬灣等重點景區；班次密集約半小時就有一班車，且各站點周邊均提供 YouBike微笑單車租借，旅客可輕鬆完成「點到點」低碳移動。

鵬管處指出，此次活動以「搭乘綠色運具、環保行動、綠色消費」為核心，將在地旅遊與環境永續結合，鼓勵旅客以更友善環境的方式感受大鵬灣國家風景區的美，相關活動辦法及合作店家請至鵬管處官方粉絲專頁查詢。