搭台灣好行遊台中 台北國際旅展限定好康3重送

2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日在台北南港展覽館熱鬧登場！台中館今年結合「台灣好行」4大人氣路線-豐后線、大雪山線、時尚城中城線及活力海洋線，現場推出旅展限定「馬上折」、「現場送」、「上網抽住宿機票」等3重好康，邀請大家一起「搭好行，遊台中」。



台中市觀旅局表示，為響應永續旅遊與淨零轉型政策，此次展攤特別推廣低碳旅遊概念，透過「台灣好行」串聯台中山、海、屯、都各區旅遊亮點，展現兼具便利、環保與創意的交通旅遊體驗。現場購買「台灣好行」套票的旅客，可享旅展限定「馬上折」、「現場送」、「上網抽住宿機票」等3重好康，包括獲得展場限定優惠價、加碼贈送超商百元禮券，以及憑票登錄參加台中雙人住宿券與機票抽獎等好康，輕鬆開啟秋冬綠色旅遊行程。



觀旅局長陳美秀表示，「台灣好行」以便利、安全、舒適的公共運輸為基礎，串聯台中豐富的自然、人文與城市觀光資源，讓旅客以更永續、低碳的方式暢遊台中。此次台中館不僅展現台中觀光運輸的魅力，更透過展攤優惠與活動吸引民眾實際體驗，帶動綠色旅遊新風潮。



觀旅局補充，市府未來將持續推動「台灣好行」路線與各大景點、活動串聯，結合地方文化、節慶與觀光亮點，打造更多元的旅遊體驗，讓民眾以更環保、便捷的方式探索台中，發現台中的山海魅力與永續精彩！







