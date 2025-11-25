搭台灣好行「跑水求財線」抽住宿卷 鼓勵旅客透過「消費集點」支持地方商家





交通部觀光署參山國家風景區管理處推動「台灣好行－跑水求財線」邁入第三年，今年加碼推出「搭好行享優惠」及「特色豪禮抽獎」雙重活動，讓旅客在享受便利運輸與在地文化之餘，更能帶回豐富好禮，提升節慶旅遊與低碳交通的吸引力。

參山處表示，跑水求財線串聯彰化二水跑水節、紫南宮求發財金等在地特色，開通以來旅客搭乘人數逐年成長，已成中台灣節慶觀光的重要路線。本次活動凡憑活動集章卡於沿線合作店家消費滿100元，即可獲得集章乙枚，集滿2點即可投入抽獎。摸彩箱分別設置於高鐵彰化站旅服中心及員林客運竹山站，獎項包含田中文旅住宿券、在地餐飲兌換券及特色 DIY 體驗券等，鼓勵旅客透過「消費集點」支持地方商家，共同帶動城鄉旅遊經濟。

廣告 廣告

鼓勵旅客透過「消費集點」支持地方商家

除了集點抽好禮外，旅客搭乘跑水求財線後完成乘客滿意度問卷即可獲得扭蛋一次，驚喜品項包括「跑水款」與「求財款」限量喔熊組長造型、小禮物套票以及特製悠遊卡等。扭蛋機設於高鐵彰化站旅服中心及員林客運竹山站，限量發送、送完為止，讓民眾在旅途中也能帶回專屬紀念。

參山處補充，今年同步推出兩款旅遊套票，最低新臺幣150元即可享有超過600元的體驗內容，涵蓋美食、購物與交通接駁，適用一日遊及多日遊規劃，讓旅客以更低成本、輕鬆深度探索地方文化。目前持電子票證搭乘跑水求財線更享半價優惠（至114年12月31日止），民眾可把握優惠時程(目前持電子票證搭乘更享半價優惠(至114年12月31日止)，選擇低碳交通、體驗多元旅遊。

更多活動詳情請至參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw/ ）或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。



更多新聞推薦

● 解決「楠梓百慕達」 陳其邁：楠梓陸橋改善由交通專業單位評估