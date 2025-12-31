搭台鐵住環保旅館 3/1前可換便當或禮賓室抵用券

台鐵「鐵道旅遊，低碳同行」活動，旅客搭乘對號列車並入住永續認證旅宿。(記者吳亮儀攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司配合交通部觀光署推廣低碳旅遊，搭乘對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票及旅宿發票，可兌換台鐵便當或禮賓室抵用券；2026年元旦起，新增金級環保標章旅館，且兌換活動延長至3月1日。

為推廣低碳旅行，台鐵公司配合交通部觀光署啟動「住宿x低碳運具」專區，推出「鐵道旅遊，低碳同行」活動，旅客持台鐵對號列車車票及永續旅宿發票，即可兌換台鐵便當抵用券2張，面額各100元，或是禮賓室抵用券2張，面額各100元，兌完為止。

台鐵公司表示，這次合作旅宿新增金級環保標章旅館，除提升旅客選擇外，也期望透過擴大永續旅宿參與，帶動更友善環境的旅遊模式；原先活動兌換期限至2025年12月31日止，將延長至2026年3月1日，讓春節前後旅遊規畫的民眾亦能響應。活動詳情及合作旅宿名單可至台鐵官網查詢公告。

