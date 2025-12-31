搭台鐵住金級環保旅館 3/1前可兌便當券或禮賓室券

生活中心／記者李育道報導

台鐵公司配合交通部觀光署啟動「住宿 x 低碳運具」專區，推出「鐵道旅遊，低碳同行」活動。(圖／台鐵局提供)

為推廣低碳旅行，台鐵攜手觀光署啟動「住宿 x 低碳運具」專區，推出「鐵道旅遊，低碳同行」活動，旅客只要搭火車、入住全台55家金級環保標章旅館，持台鐵車票，以及發票，明年元旦起至3月1日，可兌換台鐵便當或禮賓室抵用券。

自民國115年1月1日起加碼新增具金級環保標章的合作旅館，並將兌換活動延長至115年3月1日。（圖／資料照）

台鐵表示，本活動鼓勵旅客搭乘臺鐵對號列車並入住永續認證旅宿，凡搭乘臺鐵對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票與飯店發票，即可兌換台鐵便當抵用劵2張（面額各100元）或禮賓室抵用劵2張（面額各100元），兌完為止。此次加碼擴大合作對象後，各地永續旅宿選擇更為多元，便利旅客規劃兼具交通與住宿永續理念的旅行行程。

廣告 廣告

台鐵說，此次合作旅宿新增金級環保標章旅館，除提升旅客在地選擇外，也期望透過擴大永續旅宿參與，帶動更友善環境的旅遊模式；同時延長活動時間，讓春節前後旅遊規畫的民眾亦能參與，感受低碳旅遊的魅力，活動詳情及合作旅宿名單，請參閱台鐵公司官網公告。

台鐵合作55間永續旅宿名單。（圖／台鐵公司提供）

台鐵合作55間永續旅宿名單。（圖／台鐵公司提供）

更多三立新聞網報導

跨年住房價差驚人！101周邊飯店房價最高6倍以上「這間綁2晚8萬訂滿了」

2026台北車展／第一天！他「秒刷4台成最大戶」 觀望賞車人潮占大宗

獨家／邁巴赫剛下訂又現身車展！「吊車大王」曝尋車內幕 一張卡就刷了

國籍航空服務升級！長榮上線新安全影片 星宇推HUNTSMAN聯名睡衣

