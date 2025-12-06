搭台鐵注意！「中壢-桃園」電車線無電 列車延誤至20時

台鐵「中壢-桃園」因電車線無電，以東正線單線雙向行車，估計晚間20時恢復。示意圖，廖瑞祥攝



搭乘台鐵的旅客注意了，今天（12/6）下午13時41分「桃園-中壢」段西正線電車線無電，僅能以東正線單線雙向行車，導致上、行列車延誤，預估晚間20時恢復雙向通車。

繼昨天內壢-中壢電力故障後，台鐵今天又有狀況。因電力設備故障影響，西部幹線列車延遲，幾乎都超過半小時，旅客只能看著月台上的列車時刻表，無奈地搖搖頭。

台鐵原本預估17時恢復，後來發現維修狀況不如預期，又宣布最快20時才恢復雙向通車。

