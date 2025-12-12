搭台鐵注意！這2日自強號截短行駛、改公路接駁 列車恐延誤

【記者莊偉祺／台北報導】近期有要搭台鐵的民眾注意了！台鐵今宣布，因「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，月底將有部分車次截短行駛，區間改由公路接駁，另恐造成其他列車延誤須注意。

台鐵今（12日）表示，因鐵道局東部工程分局進行「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」康樂=台東間太平溪一、二號橋改建工程，預定於12月23日（星期二）跨24日（星期三）執行夜間軌道切換工作，受施工封鎖時間影響，12月23日由新左營開往台東的327次新自強號將截短行駛（知本=台東間停駛），知本=台東間改由公路接駁。

台鐵也補充，這次工程施工期間，若有部分旅客列車延誤，將加強播音並公告週知，請旅客見諒並多注意車站播音。

