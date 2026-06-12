搭商務艙早餐吃什麼？空服員曝不踩雷攻略 必選1餐點

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機上餐點怎麼選才不踩雷？近日一名網友準備搭乘長榮航空商務艙，發現可事先預選餐點，好奇詢問大家最推薦吃什麼，意外釣出自稱長榮空服員的網友分享選餐攻略，其中早餐的「清粥」選項更獲得一面倒好評，不少吃過的旅客都大讚「真的不雷」、「愛吃西餐的小孩也吃光光」。

一名網友在Threads分享，準備搭乘長榮航空商務艙出國，可以事先選擇機上餐點，很好奇大家平常都吃什麼。從菜單可見，晚餐選項包括菲力牛排、焗烤緬因龍蝦、雞肉捲及香煎鱸魚等；早餐則有水波蛋、法式吐司及清粥可以選擇。

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貼文曝光後，一名自稱是長榮航空空服員的網友留言表示，晚餐部分主要還是依個人口味決定，但賣相最好的是焗烤緬因龍蝦，雖然每次做出來還是有些微差異，但整體表現很不錯；至於早餐則推薦選清粥，真的完全不雷。

不少搭乘過長榮航空的旅客也紛紛附和，「早餐一律選台式粥品」、「上次飛歐洲也選清粥，直接吃到空盤」、「清粥小菜真的必點」、「推薦選粥，連平常習慣吃西式早餐的小孩都吃乾淨」、「早餐選粥真的不會後悔」。

近年旅客搭飛機越來越重視飛機餐，根據外媒《Canstar》公布的「全球機上餐飲評比」，冠軍由希臘的愛琴海航空拿下，第二名則是卡達航空，接著依序為韓亞航空、長榮航空及新加坡航空。

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