搭商務艙遭嗆「大谷老婆還用iPhone13」！鄭家純高EQ已讀亂回

（記者洪承恩／綜合報導）藝人鄭家純（雞排妹）近日在社群分享搭乘華航歐洲線商務艙的心得，原意是向粉絲介紹不同機型的乘坐感受，卻意外引來酸民批評她「在炫耀」。對方甚至搬出大谷翔平妻子仍使用iPhone 13的話題嘲諷比較，讓整起討論延燒。不過鄭家純以一句幽默回應，將原本可能演變成筆戰的留言化解，也被不少網友稱讚EQ高、不內耗。

鄭家純表示，她此次搭乘的是台北飛羅馬與倫敦返台的商務艙座位，因兩段航班機型略有不同，因此使用感受也不同。她提到飛羅馬的該款座椅空間較大，還設有置物櫃，平躺時躺感也更平整，沒有凹凸落差，更好入睡。她同步貼出多張艙內照片，分享給關注她的粉絲參考。

圖／鄭家純分享商務艙的照片，結果遭酸民挖苦。（翻攝鄭家純臉書）

貼文曝光後，有酸民留言提及大谷翔平的妻子田中真美子仍使用iPhone 13，反指鄭家純「還在炫耀」。鄭家純看到後，僅淡淡回應，「好，我會請我先生檢討為什麼他不是大谷翔平。」以一句看似玩笑卻句點感十足的回覆，直接中斷可能針對人身或社會階級比較的攻擊方向。

圖／鄭家純分享商務艙的照片，結果遭酸民挖苦。（翻攝鄭家純臉書）

之後，鄭家純也補充表示，經營社群不需要把所有批評放心上，「發文評價商務艙被罵怎麼辦？已讀亂回就好了。」她強調不需要因外界情緒而內耗，面對無意義的挑釁，保持界線即可。不少網友看完整起互動後，紛紛留言力挺，表示「這種回應最剛好」、「不跟無意義比較對話就是高情商」、「看完都想學已讀亂回」。也有人順勢自嘲自己仍在使用更舊款手機，讓留言串呈現輕鬆氛圍。

