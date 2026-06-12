搭國內線航班「要出示護照」一票人不信 內行秒懂：是真的

生活中心／倪譽瑋報導

搭國內線航班，若用英文名訂位及購票，搭機須出示護照。（示意圖／資料照）

出國旅遊需要準備護照，若是國內航線，通常外籍人士出示護照、國人出示身分證就可搭。近期旅客指出，買從台北到屏東的機票，搭機時被要求出示護照，發文直呼現在才知道。不少人看到也疑惑，「應該不用吧！」「身分證就可以了」；也有內行跳出來表示，若訂位名字是英文就要，曾有使用第三方平台用英文名訂、到場要確認護照的經歷。

日前有旅客在Threads發文分享，日前運用Agoda訂立榮航空機票，從台北搭到屏東，原本以為搭國內線航班不用帶護照，沒想到到場時仍須出示，發文直呼「長那麼大，才知道國內線要護照！」

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貼文一出，許多人也覺得震驚，「國內線要秀護照有點不可思議耶」、「身分證就可以了」、「應該不用吧！通常是外國人沒有台灣的證件才會這樣用」、「你這確定不是幻想文？」「我搭國內線沒被要求看護照，帶身分證即可」。

也有一派點出，如果用英文名字訂票，就需要出示護照，「訂位名字是輸入英文要護照，輸入中文拿身份證就可以」、「打英文名要用護照，因為我也做過」、「這是真的，親身體驗過，第三方平台用英文訂後，報到要看護照」。

根據立榮航空官網資訊，如果旅客「以英文姓名訂位及購票」，須備有與訂票英文姓名完全符合、由政府機關核發且具有照片之身分證明文件，如「護照」或「居留證」，以備接受檢查核對。如果機票資料與乘客身分證明文件不一，應重新購買正確機票。而華信航空的官網資訊同樣，若以英文姓名開立機票（如護照上之英文姓名），也需攜帶護照。

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