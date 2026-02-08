搭地鐵撿到皮夾 照護員丟郵筒歸還「1動作」挨告：被貼上犯罪者標籤

南韓1名照護員A某因撿到遺失皮夾並取走其中2,000韓元（約新台幣43元），被法院認定構成侵占遺失物罪。（示意圖／侯世駿攝）

南韓1名50多歲、與年邁母親同住的照護員A某（化名），因撿到遺失皮夾並取走其中2,000韓元（約新台幣43元），被法院認定構成侵占遺失物罪，判處罰金5萬韓元（約新台幣1079元），引發社會對「善意行為是否過度刑罰化」的討論。

《韓聯社》報導，事件發生於去年5月17日深夜。A某在首爾地鐵5號線永登浦市場站月台垃圾桶旁，發現1個掉落的卡片皮夾。當時正值末班車進站前的緊急時刻，他未能立即處理，便先將皮夾帶回家。隔天一早，他考量在拾獲地點附近處理較方便失主尋回，特地前往現場附近的郵筒，準備將皮夾投遞。

然而，A某在投遞前從皮夾中取走了2,000韓元現金。他事後表示，因自己為歸還皮夾特地支付車資前往現場，一時認為拿取少量金錢作為交通費並無不妥，隨後仍將皮夾完整投進郵筒。

2個月後，A某接獲地鐵警察隊通知，要求他就侵占遺失物嫌疑接受調查。警方指出，皮夾並未即時交還失主，而是在郵局保管期間，內部現金短少，因而構成犯罪嫌疑。A某隨即透過警方返還2,000韓元，失主亦提交不希望追究責任的意向書。

由於侵占罪屬於非告訴乃論，因此警方仍依法完成程序，並將案件移送輕微犯罪審查委員會。最終，首爾南部地方法院裁定即決審判，判處A某罰金5萬韓元。雖不留下正式前科，但相關紀錄仍可能影響日後公職或相關任用。

A某對結果深感委屈，表示自己原本出於善意，卻被貼上犯罪者標籤，心理壓力極大。他也質疑警方調查資料未完整呈現其歸還皮夾與返還金錢的經過。對此，警方回應，程序並無瑕疵，且未將其正式刑事立案，已屬從輕處理。

